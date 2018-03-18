HABER

Pasinler’de 18 Mart Çanakkale Şehitleri anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 11:58 | Son Güncelleme

Erzurum’un Pasinler ilçesinde düzenlenen etkinliklerle 18 Mart Çanakkale Zaferinin 103.

Pasinler’de 18 Mart Çanakkale Şehitleri anıldı

Erzurum’un Pasinler ilçesinde düzenlenen etkinliklerle 18 Mart Çanakkale Zaferinin 103. yıl dönümünde aziz şehitlerimiz rahmet ve minnetle anıldı.
Pasinler ilçesinde 103. yılında 18 Mart Çanakkale Şehitlerini anma programı etkinlikleri kapsamında sabah 11’de Pasinler Kaymakamlığı önünde bulunan Atatürk büstüne Köprüköy Kaymakamı Pasinler Kaymakam vekili Murat Öztürk Garnizon Komutanı personel üsteğmen Muhammet Kardeş ve Pasinler Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu tarafından çelenk sunumu yapıldı. Akabinde saygı duruşu ve istiklal marşı okundu.
Çelenk sunum programının ardından ilçede bulunan şehitliğe gidilerek aziz şehitlerimiz için Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından dualar edilip şehit mezarları ziyaret edildi. İlçe Kaymakam vekili Murat Öztürk şehitlik defterini imzalamasıyla program son buldu.

Pasinler’de 18 Mart Çanakkale Şehitleri anıldı

Pasinler’de 18 Mart Çanakkale Şehitleri anıldı

Pasinler’de 18 Mart Çanakkale Şehitleri anıldı

Pasinler’de 18 Mart Çanakkale Şehitleri anıldı

Beyoğlu'nda hareketlilik! Polisler ölümden döndüBeyoğlu'nda hareketlilik! Polisler ölümden döndü
Kadir İnanır’ı görmek için intihara kalkıştıKadir İnanır’ı görmek için intihara kalkıştı
Sevgililer öpüştü diye metrobüste olay çıktı! Sevgililer öpüştü diye metrobüste olay çıktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Merve Aksak olarak izlediğimiz Aslıhan Gürbüz'den takipçisine 'kilo' ayarı

Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Merve Aksak olarak izlediğimiz Aslıhan Gürbüz'den takipçisine 'kilo' ayarı

Afrin'de kontrol sağlandı! TSK'dan flaş Afrin açıklaması!

Afrin'de kontrol sağlandı! TSK'dan flaş Afrin açıklaması!

Atina'yı kışkırtan ülkeler! Füze takviyesi...

Atina'yı kışkırtan ülkeler! Füze takviyesi...

Meral Akşener son anketi açıkladı: İşte İYİ Parti'nin oy oranı

Meral Akşener son anketi açıkladı: İşte İYİ Parti'nin oy oranı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kuzeni trafik kazasında yaşamını yitirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kuzeni trafik kazasında yaşamını yitirdi

Karamollaoğlu: Şartlarımız yerine getirilirse oturur konuşuruz

Karamollaoğlu: Şartlarımız yerine getirilirse oturur konuşuruz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın: Çıplak gösteren gözlük satmadım

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın: Çıplak gösteren gözlük satmadım

Şırnak'ta tank taburuna roketatarlı saldırı!

Şırnak'ta tank taburuna roketatarlı saldırı!

Nevşin Mengü’nün kardeşinden gözaltı iddiası: Tartaklanıp bırakıldım

Nevşin Mengü’nün kardeşinden gözaltı iddiası: Tartaklanıp bırakıldım

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin bu sabah tamamen kontrol altına alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin bu sabah tamamen kontrol altına alındı

Abdullah Ağar'dan önemli açıklamalar! Afrin'de bundan sonra ne olacak?

Abdullah Ağar'dan önemli açıklamalar! Afrin'de bundan sonra ne olacak?

MHP'de kurultay günü! Bahçeli tek aday

MHP'de kurultay günü! Bahçeli tek aday

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.