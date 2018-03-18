Pasinler’de 18 Mart Çanakkale Şehitleri anıldı

Erzurum’un Pasinler ilçesinde düzenlenen etkinliklerle 18 Mart Çanakkale Zaferinin 103. yıl dönümünde aziz şehitlerimiz rahmet ve minnetle anıldı.

Pasinler ilçesinde 103. yılında 18 Mart Çanakkale Şehitlerini anma programı etkinlikleri kapsamında sabah 11’de Pasinler Kaymakamlığı önünde bulunan Atatürk büstüne Köprüköy Kaymakamı Pasinler Kaymakam vekili Murat Öztürk Garnizon Komutanı personel üsteğmen Muhammet Kardeş ve Pasinler Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu tarafından çelenk sunumu yapıldı. Akabinde saygı duruşu ve istiklal marşı okundu.

Çelenk sunum programının ardından ilçede bulunan şehitliğe gidilerek aziz şehitlerimiz için Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından dualar edilip şehit mezarları ziyaret edildi. İlçe Kaymakam vekili Murat Öztürk şehitlik defterini imzalamasıyla program son buldu.