Pasinler’de öğrencilere trafik eğitim semineri verildi

Erzurum’un Pasinler ilçesinde “İyi dersler şöför amca” projesi kapsamında öğrencilere trafik konulu eğitim seminerleri veriliyor.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının koordinasyonunda, trafik güvenliği alanında çalışma yapan kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde, trafik güvenliği ve bireysel sorumluluklar konusunda farkındalığı geliştirmek için “İyi Dersler Şoför Amca” projesi kapsamında Pasinler’de öğrenci eğitimlerine devam ediyor.

Proje kapsamında Köprüköy İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timleri ve Pasinler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli personelin katılımı ile Pasinler’de Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerine eğitim verildi.

Eğitimde öğrencilere; ulaşım nedir, karayolu trafiği nedir, temel trafik kuralları, okul servisi kullanırken nelere dikkat etmeliyiz, acil durumlarda neler yapmamız gerekir ve iyi dersler şoför amca afiş yarışması hakkında bilgiler verildi.