Paskal, “Uber’e karşı önlemimizi almalıyız”

İstanbul’da aktif bir şekilde faaliyet gösteren Uber sisteminin yakın zamanda Bodrum’da da hizmet vermeye hazırlandığını söyleyen Milas Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Nurol Paskal, taksici esnafını birlik olmaya davet ederek, “Uber’e karş birlik olarak kaliteli araçlarla, eğitimli şoförlerle müşteriye şeffaf ve ulaşılabilir bir şekilde taksi taşımacılığı yapmalıyız” dedi.

S.S.117 Nolu Havalimanı Taksi Kooperatifi’nin olağan genel kurul toplantısında konuşan Milas Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Nurol Paskal, taksici esnafının gündemindeki Uber sistemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Akıllı telefonlar üzerinden taksi çağırma hizmeti veren ve müşteriyi yakınındaki bir sürücüyle irtibata geçiren Uber sisteminin, Uber sürücüleri ve taksici esnafı arasında istenmeyen sürtüşmelere neden olduğuna dikkat çeken Başkan Paskal, “Bu tartışmalar ve sürtüşmeler nedeniyle Uber sisteminin Türkiye’de yasaklanması gündemdedir. Uygulamada kişi bulunduğu konumu bildiriyor bu sayede uygun bir yetki belgesi olmayan şoför yolcunun bulunduğu yere gidiyor. Ayrıca kredi ve banka kartı ile ödeme yapmak da mümkün oluyor. Yolcular taksiye binmeden önce bulunduğu konumu ile gideceği yeri uygulamaya girerek yaklaşık ne kadar ödeme yapması gerektiğini öğrenebiliyor. Araç arayanlar ile araç sahiplerini buluşturan sistem Uber, dünyada İstanbul ile birlikte 315 ülkede hizmet veriyor. Yaklaşık 1 yıldır İstanbul’da kullanılmakta olan Uber, önümüzdeki yaz Çeşme ve Bodrum’da özel tekne bulma ve çağırma seçenekleriyle hizmet vermeye hazırlanıyor” dedi.

Uber’e karşı kaliteli araçlarla, konusunda uzman ve eğitimli şoförlerle taksi taşımacılığı yapmak zorunda olduklarına dikkat çeken Başkan Paskal, Uber’in İzmir, Bodrum gibi turistik yerlerde de hizmet verme atağında olduğunu ve bu nedenle biran önce taksici esnafının birlik içinde kaliteyi artırmanın gayretinde olmasını istedi.

Taksici esnafının da teknolojiyi kullanarak müşteri ile taksiciyi en kolay şekilde buluşturabilecek uygulamayı hayata geçirmesi gerektiğini söyleyen Paskal, Uber’e karşı yasal hakları korumaya ve savunmaya devam edeceklerinin altını çizerek “Bakanlığımızın Uber konusunda bir çalışma başlattığını memnuniyetle duyuyoruz. İstanbul’da taksi esnaflarımızın Uber ile ilgili açtığı davanın sonucunu bekleyip saygı duymak zorundayız. Uber ile mücadele ederken hem taksicilikte hizmet kalitemizi arttırıp kendimizi geliştireceğiz hem de kamuoyunda taksici esnafını sevimsiz gösterecek olumsuz hareketlerden ısrarla uzak duracağız. İlk önce Uber sistemi yasal mı değil mi onu tespit etmeliyiz. Yasal değil ise bunu tartışmanın anlamı yoktur. Uber’in mevcut belge (D2) ile taksicilik yapması mümkün değildir. Bazı ülkelerde yasaklandığını duyduk.İzmir’de, Uber gibi müşteriyi şoförle kısa sürede bağlantıya geçiren bir çalışma yapıldığını biliyoruz. Milas olarak bu çalışmayı yakından takip ediyoruz. Kendimizi değiştirme ve geliştirme çalışmalarını zaman kaybetmeden başlamak zorundayız. Milas’taki taksici esnafımızın durak yerleri, çalışma izin belgeleri vebenzeri konulardaki eksikliklerini gidermeye çalışıyoruz" diye konuştu.