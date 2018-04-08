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Paskalya Bayramı'nı Ortodokslar Edirne'de ayinle kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 01:14 | Son Güncelleme

Paskalya Bayramı'nı Ortodokslar Edirne'de ayinle kutladı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, Hristiyanların Paskalya Bayramı dolayısıyla Bulgar Ortodoks Sveti Georgi Kilisesi'nde ayin yapıldı.

Bulgar Ortodoks Sveti Georgi Kilisesi rahibi Aleksandır Çıkırık tarafından yönetilen ayinin ilk bölümü kilise içinde gerçekleşti.

Ayinde ellerinde yaktıkları mum ve tütsülerle dua eden Ortodokslar, daha sonra Rahip Çıkırık eşliğinde kilise etrafını dolaştı, dua etti.

Çıkırık ayine katılanlara paskalya çöreği verdi ve rengarenk süslenmiş yumurtalar dağıttı.

Rahip Çıkırık, yaptığı açıklamada, Paskalya'nın herkese sağlık, huzur ve barış getirmesini diledi. Yunan, Bulgar ve Türk'ün hep beraber toplanarak sağ olanlar ve ölmüşler için dua ettiğini belirten Çıkırık, "Temennim bütün insanlar için böyle güzel günler yaşasınlar. Herkes birbirine beraber sarılsın ve birbirine saygı, sevgi göstersin. Nice mutlu bayramlar dilerim." diye konuştu.

Çıkırık, Paksalya'nın Hazreti İsa'nın göğe yükselişinin sembolü olarak kutlandığını kaydetti.

Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosu Vasil Vılçev ve Yunanistan Edirne Konsolosu Sotiria Theocharidi de ayine katılanların bayramını kutladı.

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