HABER

Paskalya nedir, neden kutlanır? 2018'de Paskalya ne zaman?

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 14:52 | Son Güncelleme

Paskalya zamanı yaklaşıyor: Hristiyanların kutladığı Paskalya nedir? Paskalya neden kutlanır, Paskalya zamanı neler yapılır gibi soruların cevabı haberimizde...

Paskalya nedir, neden kutlanır? 2018'de Paskalya ne zaman?

1 Nisan Pazar günü Paskalya kutlanacak. Paskalya, Hıristiyanlıktaki en eski ve en önemli bayramdır. İsa'nın çarmıha gerildikten sonra 3. gündeki dirilişi kutlanır. Doğu ve Batı kiliseleri arasında farklılıklar olmakla beraber, Paskalya dönemi yaklaşık olarak Mart sonundan Nisan sonuna kadar olan dönemdir. Her sene sabit bir tarihte gerçekleşmeyen ve dünya kiliselerinin çoğunda Pazar günü kutlanan Paskalya Günü ise, Kıyam Yortusu, Diriliş Pazarı ya da Diriliş Günü olarak da adlandırılır.

PASKALYA BAYRAMININ TARİHİ

Hz. İsa MS 29–33 yılları arasında çarmıha gerildi. Paskalya bayramına dair en eski kayıtlar 2. yüzyıla aittir, bununla birlikte İsa'nın dirilişinin anılması muhtemelen daha eski tarihlere dayanır.

Hz. İsa'nın dirildiği günü belirleme hususu, 8. yüzyıla kadar Doğu ve Batı kiliseleri arasında başlıca tartışma konularından biri oldu. Anadolu'daki Hristiyanlar İsa'nın çarmıha gerildiği günü, Yahudilerin Pesah (Hamursuz Bayramı) olarak kutladığı, baharın ilk dolunayından sonraki 14. gün (Yahudi Takvimi'ne göre 14 Nisan) olarak belirlediler. Diriliş gününü de –haftanın hangi gününe geldiğine bakılmaksızın– bundan iki gün sonrası, yani 16 Nisan olarak belirlediler. Ancak Yahudi Takvimi'nde de adı Nisan olan bu ay, günümüzde kullandığımız Gregoryen Takvimi'ndeki Nisan ayı ile örtüşmemektedir. Modern Mart ve Nisan aylarının bir kısmını kapsamaktadır. Batı Kiliseleri'nde ise İsa'nın bir Pazar günü dirildiğine inanıldığı için, Yahudi 14 Nisan'ından sonraki ilk Pazar günü "Diriliş Günü" kabul edildi. Zamanla diğer kiliseler de bu geleneğe uydu ve kutlamalar Pazar günü yapılmaya başlandı. Günümüzde Quartodesiman (14ncü güncü) denen ve Diriliş gününü haftanın hangi gününe geldiğine bakmaksızın kutlayan kiliselerin sayısı oldukça azdır.

iskenderunda paskalya ayini

325 yılındaki İznik Konsili'nde, Paskalya'nın bahar ekinoksundan (21 Mart) sonraki ilk dolunayın ardından gelen Pazar günü kutlanması kararı alındı. Bu nedenle Paskalya, Gregoryen Takvimi'ne göre 22 Mart ile 25 Nisan arasındaki Pazar günlerinden birine denk gelir. Doğu Ortodoks Kiliseleri, Jülyen Takvimi'ni temel aldıkları için kutlamalar genellikle Protestan ve Katolik kiliselerinden sonra gerçekleşir. Ayrıca yine Ortodoks kiliselerinde Paskalya'nın Yahudi Pesah Bayramı ile aynı güne denk 'gelmemesine' dikkat edilir.

  1. yüzyılda Paskalya bayramı için sabit bir tarih belirleme çalışmaları yapıldı. Özellikle Nisan ayının ikinci pazarı üzerinde durulduysa da uygulamaya geçilemedi.

PASKALYA GELENEKLERİ

Paskalya tüm Hıristiyanlar tarafından kutlanır. Yaygın olarak kiliselerde düzenlenen ayinlerin dışında, kutlandığı ülkeye göre değişik gelenekler vardır. Bunlar arasında en yaygını şahısların birbirine genellikle çikolatadan yapılan Paskalya tavşanı ve Paskalya yumurtası hediye etmesidir.

Paskalya, perhizle geçen beş haftalık (Büyük Perhiz) bir hazırlık dönemi ile son haftayı (Kutsal Hafta) kapsar. Paskalya Günü'nde (Diriliş Günü) sona erer.

hatayda paskalya bayrami kutlamasi

Paskalya Günü için evlerde özel çörekler (Paskalya çöreği) yapılır; haşlanmış yumurtalar boyanır; mumlar yakılır; dualar okunur.

Süryanilerin temmuz ayında kutladıkları Meryem Ana Paskalyası adı verilen yortu da Paskalya kavramı içine girer.

Katolik Kiliseleri'nde, Paskalya gecesi ayininde yeni ateş kutsanır, Paskalya mumu yakılır; Kitabı Mukaddes'ten bölümler okunur, vaftiz törenleri yapılır. Hıristiyanlığın başlangıç döneminde vaftiz törenleri, yılda yalnızca bir kez, Paskalya gününde yapılırdı.

Rum ve Rus Ortodoks Kiliselerinde gece ayinlerinden önce kilise dışında bir ayin alayı düzenlenir. Alay kiliseden çıkarken hiç ışık yakılmaz; dönüşte ise, İsa'nın dirilişini simgelemek için yüzlerce mum yakılır.

Kuryenin dövdüğü genç o anları anlattıKuryenin dövdüğü genç o anları anlattı
Afyonkarahisar’daki cinayetlerde şoke eden iddiası!Afyonkarahisar’daki cinayetlerde şoke eden iddiası!
Rus-ABD çatışmasının eşiğinden dönüldü!Rus-ABD çatışmasının eşiğinden dönüldü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Paskalya paskalya bayramı paskalya ne zaman

En Çok Okunan Haberler

Nihat Doğan'dan Seda Akgül'e çirkin sözler! Seda Akgül'den ilk tepki

Nihat Doğan'dan Seda Akgül'e çirkin sözler! Seda Akgül'den ilk tepki

Beşiktaş'tan Süper Lig'i sallayacak iki transfer!

Beşiktaş'tan Süper Lig'i sallayacak iki transfer!

Kosova'da MİT depremi! Bir bakan ve istihbarat şefi kovuldu

Kosova'da MİT depremi! Bir bakan ve istihbarat şefi kovuldu

Bülent Arınç'a büyük şok! Hesabından cinsel içerikli paylaşım yapıldı

Bülent Arınç'a büyük şok! Hesabından cinsel içerikli paylaşım yapıldı

Nur Yerlitaş'ın son hali herkesi şoke ediyor!

Nur Yerlitaş'ın son hali herkesi şoke ediyor!

Kandil’den teröristlere korkunç talimat: Yakalanırsanız...

Kandil’den teröristlere korkunç talimat: Yakalanırsanız...

İlginizi Çekebilir

Çiftlik Bank sahibi Mehmet Aydın'ın yurt dışına kaçış anı ortaya çıktı

Çiftlik Bank sahibi Mehmet Aydın'ın yurt dışına kaçış anı ortaya çıktı

Onur Özbizerdik hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Onur Özbizerdik hakkında yakalama kararı çıkarıldı

MİT operasyon düzenledi! Örgüt mensupları Türkiye'ye getirildi

MİT operasyon düzenledi! Örgüt mensupları Türkiye'ye getirildi

Son anket yayınlandı! Yerel seçimde İstanbul, Ankara ve İzmir'i hangi parti kazanır?

Son anket yayınlandı! Yerel seçimde İstanbul, Ankara ve İzmir'i hangi parti kazanır?

Öğrenci yemek istediğine pişman oldu! Kurye öldüresiye dövdü

Öğrenci yemek istediğine pişman oldu! Kurye öldüresiye dövdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İlk kez ortaya çıktı! Şoke eden yazışmalar

İlk kez ortaya çıktı! Şoke eden yazışmalar

Herkesin ortasında kalbinden bıçakladı

Herkesin ortasında kalbinden bıçakladı

Belediyedeki silahlı kutlamayla ilgili yeni gelişme

Belediyedeki silahlı kutlamayla ilgili yeni gelişme

Iğdır'daki korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Iğdır'daki korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz soruşturmasında gözaltına alınan avukat tutuklandı

Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz soruşturmasında gözaltına alınan avukat tutuklandı

Son dakika gelişmesi! Tüm dünyanın gözü onlardaydı... Büyükelçileri çağırdılar!

Son dakika gelişmesi! Tüm dünyanın gözü onlardaydı... Büyükelçileri çağırdılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.