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Pasta yaparken parmağına karıştırıcı bıçağı saplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 02:31 | Son Güncelleme

Adana'da pasta yaparken parmağına karıştırıcı bıçağının saplanması nedeniyle yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı

Adana'da pasta yaparken parmağına karıştırıcı bıçağı saplanan kadın yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesinde Günel Pirtek, pasta yapmak için malzemeleri karıştırıcıya koyup bir süre karıştırdı. Daha sonra karıştırıcı çalıştığı halde malzemelerin incelip incelmediğini kontrol eden Pirtek'in parmağına aletin bıçağı saplandı.

Pirtek, eşi tarafından parmağına saplanan karıştırıcıyla Seyhan Devlet Hastanesine götürüldü.

Doktorların müdahalesinde bıçak çıkartılamayınca Adana Büyükşehir Belediyesi CANKUR ekiplerinden yardım istendi.

Hastaneye giden ekipler, Günel Pirtek'in parmağına saplanan bıçağın bir kısmını kesti.

Ardından yeniden müdahalede bulunan doktorlar, kadının parmağında kalan parçayı çıkarttı.

Pirtek, parmağına dikiş atılmasının ardından taburcu edildi.

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adana bıçak pasta yaralanma

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