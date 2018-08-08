'Pat pat'la su kayağı yaptılar

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde fındık toplayan iki kardeş sıcaktan bunalınca pat pat adı verilen tarım aletini kullanarak su kayağı yaptı. Akçakoca'da fındık toplayan Hakkı ve Recep Sarıahmet isimli kardeşler sıcaktan bunalınca pat pat adı verilen tarım aleti ile sahile gitti. İki kardeşin aklına pat pata bir tahta ve ip bağlayarak su kayağı yapmak geldi. Hakkı Sarıahmet pat patı sahil boyunca kullanırken kardeşi Recep Sarıahmet ise su kayağı yaptı. İki kardeş daha sonra bu görüntüleri sosyal medyada paylaştı ve çok sayıda beğeni aldı.
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