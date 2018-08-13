HABER

Patara'daki manzara profesörü isyan ettirdi: Adam çöp atıp, donunu asıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 12:16 | Son Güncelleme

Antalya'nın Kaş ilçesinde nesli tehlike altındaki caretta carettaların en önemli yuvalama alanlarından Patara Plajı'na gelen tatilciler, yumurtaların bırakıldığı alandaki kafeslerin içine çöplerini atıyor. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Kurtuluş Olgun, "Kafeslerin üzerine, bilinsin, diye caretta caretta fotoğrafının da bulunduğu 'Burası benim yuvam' levhaları yapıştırdık; ama adam çöp atıyor, donunu asıyor" dedi.

Patara'daki manzara profesörü isyan ettirdi: Adam çöp atıp, donunu asıyor

Antalya'nın Kaş ilçesindeki toplam uzunluğu 12 kilometre olan ve dünyanın en güzel plajları arasında gösterilen Patara Plajı, dünyada nesli tehlike altındaki türler arasında 'kırmızı liste'de yer alan caretta carettaların da en önemli üreme alanlarından biri. 1980'li yıllarda kaplumbağaların yumurta bıraktığı yuva sayısının 30'lara kadar gerilediği Patara sahilinde, 2009'da Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Kurtuluş Olgun ve ekibinin çalışmalarıyla yuva sayısı ciddi düzeyde artış gösterdi.

EKİP İSYAN ETTİ

DHA'nın haberine göre, bölgeye gelen tatilcilerin, 'Bu benim yuvam' yazılı levhaların olduğu caretta caretta yumurtalarının bulunduğu yuvalardaki kafesleri çöp kutusu gibi kullanması hayrete düşürdü. Yuvaları koruyan kafeslerin içine tatilcilerin bira şişeleri ve çöp bırakması, hatta külot bile asması, Prof. Dr. Olgun ve ekibini isyan ettirdi. Bazı kişilerin bilinçsiz olduğunu dile getiren Olgun, "Biz insanları bilinçlendirmek, farkındalık oluşturmak için yuvaların üzerine kafesler koyuyoruz. Farkındalık oluşturalım, derken tam aksi oluyor. Kafeslerin üzerine, bilinsin, diye caretta caretta fotoğrafının da bulunduğu 'Burası benim yuvam' levhaları yapıştırdık; ama adam çöp atıyor, donunu asıyor" diye tepki gösterdi.

2100994_22574694b6025359ef0514e4d27339ce

250 YUVA BEKLENİYOR

Patara Plajı'nda, 2009 yılında çalışmaya başladıklarını, her sene sahile yumurta bırakan kaplumbağaların yuvalarını korumaya aldıklarını ve yumurtalardan çıkan yavruların denizle buluşturulduğunu anlatan Prof. Dr. Olgun, "2009'daki yuva sayısı 96'ydı. 9'uncu yılımız ve geçen sene toplam 221 yuva oluştu. Bu yıl yumurta bırakma süreci devam ediyor ve 250 civarında yuva tahmin ediyoruz" dedi.

YAVRU ORANI YÜZDE 30'DAN 60'A YÜKSELDİ

Yumurtalardan çıkan yavruların denize ulaşma oranını ilk yıllarda yüzde 30 iken yüzde 50- 60 oranına yükselttiklerini belirten Prof. Dr. Olgun, "Örneğin; bir kaplumbağa 100 yumurta bıraktı, 50- 60'ını denize ulaştırıyoruz. Bunu çok yukarıda çekebiliriz ama bizim amacımız o değil. Orada zaten doğal bir mücadele olacak; gelip, domuz veya martı yiyebilecek ama insan bozmasın. Yüzde 100 yapmak istersek tüm yumurtaları alır, laboratuvara getirir, orada açıp, yavruları denize bırakırız; ama bu doğru değil. Bizim amacımız insanlardan kumsalı korumak fakat bunu yapamıyoruz" diye konuştu.

2100994_811f8f7599bac46d695bf7136690298e

'SAAT 19.00'DAN SONRA TAMAMEN KONTROLSÜZ'

Kumsalda çok yoğun kullanım olduğunu dile getiren Prof. Dr. Olgun, 'Özel Çevre Koruma Bölgesi' olması nedeniyle saat 20.00'den sonra kumsalda kimse olmaması gerekirken, araçlarla girişler yapıldığını söyledi. Saat 19.00'da bakanlık görevlilerinin gitmesiyle yoğun çadır ve araç hareketi oluştuğuna dikkat çeken Prof. Dr. Olgun, şunları söyledi:

"Kapıdan içeri giriş yapılıyor ve para alınıyor. Saat 19.00'dan sonra kapıları açıyorlar. Çünkü bakanlığa ait görevliler gidiyor. Adam 18.30-19.00'da para verip, giriyor sonra siz ona '20.00'de çıkacaksın buradan' diyorsunuz. Adam o zaman 'Ben buraya para verdim' diyor veya sonrasında gelen rahatlıkla geçebiliyor. Kapı mutlaka kapalı tutulacak. İçeride 8- 10 hane, köylülerin evi var. Onlara çipli kart verilmesi gerekiyor. 20.00'den sonra araç girişini engellersek zaten sorunu büyük ölçüde çözmüş oluruz."

'SİLAH ÇEKEN BİLE VAR'

Plajda Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) istihdam programı kapsamında biri Eşen Çayı'nın diğeri Gelemiş köyünün olduğu tarafta devlet adına 24 saat görev yapacak güvenlik görevlilerinin işe alınması gerektiğini savunan Prof. Dr. Olgun, "Muhatap alınacak birinin olması lazım. Benim görevim değil oradaki insanları dışarı çıkarmak. Çok tehlikeyle karşılaşıyoruz o zaman. Silah çeken bile var. Gece adam arabasıyla kumsala girmiş, ışıkları yakmış, silah çekiyor sana. Orada 24 saat görev yapanlar, olması lazım. Bir sürü işsiz ve asgari ücretle çalışabilecek insan var. Jandarmayı arıyoruz 'Hocam bir görevlim var. Olay çıkmış, düğüne gönderdim' diyor" dedi.

'GÜNDE 4 BİN KİŞİ GELİYOR'

Patara Plajı'ndaki Gelemiş'te, öncelikle çocuklar olmak üzere halkı ve plaja gelen tatilcileri bilinçlendirmek için eğitim çalışmaları yaptıklarını da anlatan Prof. Dr. Kurtuluş Olgun, geçen yıl 221 yuvada caretta carettaların bıraktığı toplam 15 bin 668 yumurtadan 7 bin 898 yavru çıktığını ve denize ulaştığını kaydetti.

Gelemiş Mahallesi'nin muhtarı Akif Otlu ise kumsala günde 4 bin kişinin giriş yaptığını belirterek, "Sonuçta bunların içinde bilinçsiz çöpünü atanlar da var. Belediye ve gönüllülerimiz bununla ilgili günlük temizlik yapıyor. Biz de destek olmaya çalışıyoruz, en azından sorun olan bölgeleri gösteriyoruz" diye konuştu.

PARTNERAsya'nın tuhaf insanları...Onları başka yerde aramayın Asya'nın tuhaf insanları...Onları başka yerde aramayın
Asansörde iğrenç olay! 6 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiAsansörde iğrenç olay! 6 yaşındaki kız çocuğunu taciz etti
Zincirli Höyük'teki kazılarda Demir Çağı'ndan eserler çıktıZincirli Höyük'teki kazılarda Demir Çağı'ndan eserler çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
patara caretta caretta patara plajı Antalya kaş

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi: Bankalara ihtiyaç duydukları tüm likidite karşılanacak

Son dakika! Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi: Bankalara ihtiyaç duydukları tüm likidite karşılanacak

Bakan Berat Albayrak Twitter'dan duyurdu: Bu geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık

Bakan Berat Albayrak Twitter'dan duyurdu: Bu geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık

Ahmet Hakan'dan dolar yakanlara tepki: Aptal, gerizekalı, vatan haini

Ahmet Hakan'dan dolar yakanlara tepki: Aptal, gerizekalı, vatan haini

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: İşi silah olan silahına sarılsın

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: İşi silah olan silahına sarılsın

Resmi Gazete'de yayımlandı! Gece yarısı kritik atamalar! İşte göreve getirilen isimler

Resmi Gazete'de yayımlandı! Gece yarısı kritik atamalar! İşte göreve getirilen isimler

Başsavcılık'tan 'ekonomik güvenlik' soruşturması! Flaş açıklama

Başsavcılık'tan 'ekonomik güvenlik' soruşturması! Flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Murat Ülker'den Berat Albayrak'a çok konuşulacak teklif

Murat Ülker'den Berat Albayrak'a çok konuşulacak teklif

Fatih Portakal, '27 Temmuz'da bunu yazmıştım' dedi, Twitter'dan müthiş bir iddiada bulundu

Fatih Portakal, '27 Temmuz'da bunu yazmıştım' dedi, Twitter'dan müthiş bir iddiada bulundu

Melih Gökçek'e Ankara'da şok üstüne şok! AK Parti Ankara İl yönetiminin istifası alındı

Melih Gökçek'e Ankara'da şok üstüne şok! AK Parti Ankara İl yönetiminin istifası alındı

Adnan Oktar'ın firarda olan müridi Cihat Gündoğdu'dan Diyanet İşleri Başkanı’na çok ağır sözler

Adnan Oktar'ın firarda olan müridi Cihat Gündoğdu'dan Diyanet İşleri Başkanı’na çok ağır sözler

İnternete giren herkes risk altında! Bilgisayar korsanlarından 'sextortion' ile şantaj

İnternete giren herkes risk altında! Bilgisayar korsanlarından 'sextortion' ile şantaj

Okuyucu Yorumları 5 yorum
Hayvan olsa anlar bu millet anlamaz hele bu Avrupa’dan gelen gurbetçiler yok mu ya arkadaş altlarında son model araba ama bu kadar mı beyinsiz olur bir toplum
Sayın Profesörümüzü yürekten destekliyorum.Ama nafile.bu bir kültür meselesi.Nice klas kostümlü ayı görüyoruz ki bu yapılan yanında hiç kalır.Dedim ya aslı ayı ama kostümü insana ait.Üzülmek fayda etmiyor sayın profesörüm ilgili ilgisizler,duyarsız yetkililer tarafından çok ciddi yaptırımlar getirilmesi gerekiyor.bir şeyler yapılması lazım.
Ülkemizde ne kadar çok ayı var ya!!!
türk ırkı salak mal anca kendni pohpohlayan beceriksiz tarihi yalanlarla dolu ermeni tuhumu belirsiz bir ırktır ve normaldir hangi türk 7 dedesine kadar biliyor? sayabiliyor? hiçbiri
EĞİTİM ŞART BU İNSANLAR BULUNUP TEŞHİR EDİLMELİ SOSYAL MEDYADAN YEREL BASINDAN TEŞHİR EDİLMELİ EN AZINDAN UTANMA HİSSİ BİRAZCIK OLAN AYILAR AYNI EYLEMLERİ YAPARKEN DÜŞÜNEBİLİR
Diğer Haberler
Kadıköy’de korku dolu anlar! Ok gibi saplandı

Kadıköy’de korku dolu anlar! Ok gibi saplandı

Asansörde iğrenç olay! 6 yaşındaki kız çocuğunu taciz etti

Asansörde iğrenç olay! 6 yaşındaki kız çocuğunu taciz etti

İbrahim Kalın: Türk ekonomisinin bünyesi sağlamdır

İbrahim Kalın: Türk ekonomisinin bünyesi sağlamdır

Alaattin Çakıcı ile ilgili yeni gelişme! Sincan Kapalı Cezaevi’ne nakledildi

Alaattin Çakıcı ile ilgili yeni gelişme! Sincan Kapalı Cezaevi’ne nakledildi

Dolara klipli protesto sosyal medyada büyük yankı uyandırdı!

Dolara klipli protesto sosyal medyada büyük yankı uyandırdı!

Başsavcılık'tan 'ekonomik güvenlik' soruşturması! Flaş açıklama

Başsavcılık'tan 'ekonomik güvenlik' soruşturması! Flaş açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.