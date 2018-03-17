HABER

Patara ve Fırnaz Koyu'nu imara açan karar yargıya taşındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 15:24 | Son Güncelleme

KAŞ Turizm ve Tanıtma Derneği, Antalya'nın en önemli tarihi ve doğal değerlerinden Patara bölgesi ve Fırnaz Koyu'nun bazı bölümlerinin birinci dereceden çıkartılarak ikinci ve üçüncü derece doğal sit alanına dönüştürülmesine ilişkin kararın iptali için dava açtı.

Patara ve Fırnaz Koyu'nu imara açan karar yargıya taşındı

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - KAŞ Turizm ve Tanıtma Derneği, Antalya'nın en önemli tarihi ve doğal değerlerinden Patara bölgesi ve Fırnaz Koyu'nun bazı bölümlerinin birinci dereceden çıkartılarak ikinci ve üçüncü derece doğal sit alanına dönüştürülmesine ilişkin kararın iptali için dava açtı.
Birinci Derecede Doğal Sit alanı konumundaki Kaş ilçesi Gelemiş Mahallesi Patara bölgesi ve Yeşilköy, Fırnaz Koyu çevresi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 22 Ağustos 2017 tarihli oluruyla 'Doğal-Sit-Kesin Korunacak Hassas Alan', 'Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı' ve 'Doğal Sit- Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı' olarak tescil edildi. Bakanlığın bu kararı da 9 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece Alanya Kalesi, Demre Taşdibi Yarımadası ile birlikte Kaş Patara ve Fırnaz Koyu'nun bazı bölümleri birinci derece doğal sit alanından çıkartılarak ikinci ve üçüncü derece doğal sit alanı konumuna dönüştürüldü. Kaş Turizm Tanıtma Derneği bu kararın, bu alanlara turizm tesisi, villa veya belli sınırlamalarla taş ve maden ocağı faaliyetlerinin yapılmasını mümkün kıldığını iddia ederek iptali için yargıya başvurdu.
PATARA VE FIRNAZ İÇİN DAVA AÇILDI
Kaş Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Munise Ozan, Patara ve Fırnaz Koyu için Mimarlar Odası Antalya Şubesi ve Peyzaj Mimarları Odası Ankara Şubesi'nin desteğiyle, Resmi Gazete'de yayımlanan kararın iptaline yönelik Antalya İdare Mahkemesi'nde dava açtıklarını söyledi. Munise Ozan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın sit alanlarındaki değişikliği içeren ve Resmi Gazete'de de yayımlanan kararın yapılaşmaların önünü açtığını ve Antalya'da birçok bölgeyi de içerdiğini belirtti. Munise Ozan, "Biz kendi bölgemizdeki Patara ve Fırnaz Koyu ile ilgili kararlara karşı dava açtık. Patara zaten Bakanlık tarafından ilan edilmiş özel çevre koruma bölgesi. Nesli tehlike ve koruma altında olan Caretta caretta'ların üreme ve yaşam alanı. Ayrıca ekosisteminde çok önemli canlılar ve bitkiler var. Çam ormanları, antik kenti, kumulları, Akdeniz foklarının üreme alanı ve hakikaten çok özel bir alan. Şimdi turizm amaçlı kullanılabilirliğinin yolu açılıyor. Fırnaz Koyu için de öyle" dedi.
MADEN OCAĞI BİLE AÇILABİLİR
Munise Ozan, devletin bu alanları daha da genişletip koruması gerekirken, buraların bazı bölgelerini birinci dereceden üçüncü dereceye kadar çekerek turizm tesisi ve hatta maden ocaklarına açtığını savundu.
DAHA ÇOK BETONLAŞMAYA İHTİYACIMIZ YOK
Maalesef görüşlerinin dikkate alınmadığı ve son çare yasal hakları olan mahkemeye başvurduklarını belirten Ozan, "Yasal olarak son gün olan 12 Mart Pazartesi günü Antalya İdare Mahkemesi'ne başvurduk. Amacımız Türkiye'de bu şekildeki doğal alanların korunmasıdır. Biz hiçbir zaman bakanlıkla karşı karşıya gelmek istemiyoruz. Birlikte çalışmak istiyoruz, ama lütfen bu tür doğal alanlarımızı sahiplensinler, korusunlar. Bizim daha çok betonlaşmaya ihtiyacımız yok. Bu değerlerimizi gelecek nesillerimize aktarmayı görev biliyoruz ve mücadelemize devam edeceğiz. Dolayısıyla son şansımız olarak mahkemeye başvurdu" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Patara ve Fırnaz Koyu'nu imara açan karar yargıya taşındıPatara ve Fırnaz Koyu'nu imara açan karar yargıya taşındıPatara ve Fırnaz Koyu'nu imara açan karar yargıya taşındıPatara ve Fırnaz Koyu'nu imara açan karar yargıya taşındı

Dikkat! Meteoroloji'den Marmara uyarısı geldiDikkat! Meteoroloji'den Marmara uyarısı geldi
Afrin'de sona doğruAfrin'de sona doğru
Fransa'dan şok açıklama! 'Türk uçaklarının uçuşuna izin verilmesin'Fransa'dan şok açıklama! 'Türk uçaklarının uçuşuna izin verilmesin'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi

Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi

Herkes bu aşk hikâyesini konuşmuştu! Tecavüz ettiği, kuzeniyle aldattığı ortaya çıktı

Herkes bu aşk hikâyesini konuşmuştu! Tecavüz ettiği, kuzeniyle aldattığı ortaya çıktı

TSK Afrin'deki görüntüleri paylaştı! İşte teröristlerin korkunç planı

TSK Afrin'deki görüntüleri paylaştı! İşte teröristlerin korkunç planı

İşte Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın Uruguay'daki evi

İşte Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın Uruguay'daki evi

AK Parti ve MHP'ye seçim anketi şoku! MAK Danışmanlık 'Cumhur İttifakı' anketini yayımladı

AK Parti ve MHP'ye seçim anketi şoku! MAK Danışmanlık 'Cumhur İttifakı' anketini yayımladı

Oktay Kaynarca'dan gazeteci Lube Ayar'ın paylaşımına çok sert yanıt

Oktay Kaynarca'dan gazeteci Lube Ayar'ın paylaşımına çok sert yanıt

İlginizi Çekebilir

TSK Afrin'deki görüntüleri paylaştı! İşte teröristlerin korkunç planı

TSK Afrin'deki görüntüleri paylaştı! İşte teröristlerin korkunç planı

Herkes bu aşk hikâyesini konuşmuştu! Tecavüz ettiği, kuzeniyle aldattığı ortaya çıktı

Herkes bu aşk hikâyesini konuşmuştu! Tecavüz ettiği, kuzeniyle aldattığı ortaya çıktı

Bakan Yılmaz'dan milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren açıklama

Bakan Yılmaz'dan milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Münbiç'teki insanları daha fazla bekletmeyeceğiz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Münbiç'teki insanları daha fazla bekletmeyeceğiz!

Fatih Portakal’dan Erdoğan'a olay çağrı!

Fatih Portakal’dan Erdoğan'a olay çağrı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Başı açık öğrencileri görünce sinirleniyorum" diyen müdüre FEMEN'den çıplak yanıt

'Başı açık öğrencileri görünce sinirleniyorum" diyen müdüre FEMEN'den çıplak yanıt

İş adamı babası genç kıza dehşeti yaşattı

İş adamı babası genç kıza dehşeti yaşattı

İstanbullular dikkat! Bu ilçelerde 24 saatlik su kesintisi yaşanacak

İstanbullular dikkat! Bu ilçelerde 24 saatlik su kesintisi yaşanacak

Afrin halkı, YPG merkez binasını bastı! Zeytin Dalı Harekâtında son dakika gelişmeler...

Afrin halkı, YPG merkez binasını bastı! Zeytin Dalı Harekâtında son dakika gelişmeler...

Beyoğlu'nda hareketlilik! Polisler ölümden döndü

Beyoğlu'nda hareketlilik! Polisler ölümden döndü

Çiftlik Bank hakkında şoke eden gerçek! Asıl tehlike...

Çiftlik Bank hakkında şoke eden gerçek! Asıl tehlike...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.