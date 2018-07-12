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PATENLİ GENÇLERDEN TEHLİKELİ YOLCULUK

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2018 21:33 | Son Güncelleme

İSTANBUL DHA Beylikdüzü'nde patenli bir genç, kazaya davetiye çıkarırcasına karayolunda bir kamyonetin arkasına tutunarak yolculuk yaptı.

İSTANBUL DHA
Beylikdüzü'nde patenli bir genç, kazaya davetiye çıkarırcasına karayolunda bir kamyonetin arkasına tutunarak yolculuk yaptı.
Beylikdüzü'nden Avcılar yönünde hareket halindeki bir kamyonetin arkasına tutunup patenleriyle ilerleyerek trafiği de tehlikeye sokan genç, yürekleri ağza getirdi. Kamyonetin arkasında kaldığı için şoför tarafından fark edilmeyen patenci genç, bir otomobilin sürücüsü tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Genç, kamyonetin arkasına tutunmayı sürdürerek gözlerden kayboldu. Kaydeden kişi, görüntüleri sosyal medya hesaplarından da paylaştı.

Görüntü Dökümü:
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Sosyal medyada paylaşılan görüntüler
-Kamyonetin arkasında tutunan patenli genç

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