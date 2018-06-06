Patenli gençlerin otobüsün arkasında tehlikeli yolculuğu

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, halk otobüsünün arkasına tutunarak patenle kayan 3 genç, hem kendi canlarını tehlikeye attı hem de diğer sürücüler için tehlike yarattı.
Antalya'da Dumlupınar Bulvarı'nda bir durağa yanaşan otobüsün arkasına tutunan patenli 3 genç, bu şekilde kayarak yolculuk yaptı. Yaklaşık 2 kilometre otobüsün arkasında tutunarak patenle kayan gençler, diğer sürücülerin sözlü ve kornalı uyarısına aldırmadan tehlikeli yolculuklarını sürdürdü. Birbirleriyle sohbet eden, şakalaşan gençlerden birinin kısa süre ayaklarını kaldırarak pateniyle tampona basması dikkati çekti. Gençlerin tehlikeli yolculuğu otobüsün bir sonraki durağa yolcu almak için yavaşlamasıyla sona erdi. Yavaşlayan otobüsten ayrılarak yollarına devam eden gençlerin bu tehlikeli yolculuğu, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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