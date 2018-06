Patenti, 8 tonluk Türk Bayrağı motifli dondurma şovuyla kutladılar

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - MARAŞ Dondurması'nı tescilleyen Türk Patent ve Marka Kurumu, patent belgesini Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'na (KMTSO) törenle takdim etti. Belgenin alınmasıyla KMTSO'nun bahçesinde vince asılan 8 metre uzunluğunda, 8 ton ağırlığındaki Türk bayraklı Maraş Dondurması; motorlu testere, balta ve satırlarla kesilerek davetlilere ikram edildi.

Kahramanmaraş'ın sınırları içinde yetişen kekik, keven, sümbül ve çiğdem gibi çiçeklerle beslenen keçilerin sütleri ile salebin ustalarının mahir elleriyle yapılmasıyla ortaya çıkan Maraş Dondurması'nın tescillenmesinden dolayı KMTSO Fuaye Salonu'nda bir tören düzenlendi. Törende konuşan KMTSO Başkanı Serdar Zabun, şehrin en önemli simge ve markası olan Maraş Dondurması'nı coğrafi işaretini alarak taçlandırdıklarını söyledi. Geçmişten günümüze kadar dondurma kültürünü yaşatan, ismini ve lezzetini ülke sınırlarına kadar taşıyan dondurma ustalarını da yad eden Zabun, "Bu her bir Kahramanmaraş ferdi için büyük bir gurur, farklı bir heyecan ve bugün Kahramanmaraş'ın en güçlü markası tüm Kahramanmaraşlıların ortak değeri dondurmamızın tescil belgesine Türk patent ve Marka Kurumu'nun çok kıymetli başkanı Prof. Dr. Habip Asan'ın elinden alacağız. Tıpkı mücadelede Kurtuluş Savaşı ateşinin yakıldığı Kahramanmaraş'a verilen İstiklal Madalyası gibi bu belgeyi de tüm Kahramanmaraşlılar adına almış olacağız" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal ise, Maraş Dondurması'nın tescillenmesiyle artık başkalarının her dondurmayı 'Maraş Dondurması' diye satamayacağını, bunun da şehrin karakterinin ve kimliğinin oluşmasına büyük bir katkı ağlayacağını söyledi.

ASAN: ALDIĞINIZ DONDURMADA COĞRAFİ İŞARET VARSA MARAŞ DONDURMASI'DIR

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan ise, Maraş Dondurması'nın tescili ile beraber piyasada her isteyenin bu ismi kullanamayacağını söyledi. Kendilerindeki tescil standartlarına göre yapılan dondurmaların Maraş Dondurması'nın ismini kullanabileceğini, bunun da piyasaya kalite getireceğini ifade eden Asan, şunları söyledi:

"Tabi bunu ulusal ve uluslararası alanda bu işten daha fazla para kazanmak için hiç kuşkusuz yapmamız gerekenler var. Bir sonraki aşama bunun Avrupa Komisyonu'nda da tescilinin yapılması. Biz de bu konuda Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'na gereken desteği vereceğiz. Ve böylelikle Avrupa Birliği ülkelerinin tamamında koruma elde edilecek. Daha sonraki aşamada hem ulusal hem de uluslararası düzeyde bunun daha fazla bilinirliğinin artırılmasıyla ilgili uygun stratejilerle marketing stratejisi ile inşallah hem ülkemiz hem de Maraş ekonomisine çok daha fazla ekonomik katkı sağlaması mümkün. Coğrafi işaretler Maraş Dondurması'nın gerçekten potansiyeli çok fazla. Zaten bilinen bir markası var. Amblem kullanma zorunluluğu da getirdik. Maraş Dondurması olarak aldığınız ürünün hem üzerinde amblem olacak 'Coğrafi işaretlidir' diye bizim kurumumuzun adını taşıyan hem de bunun gerçek bir Maraş Dondurması olduğundan emin bir şekilde tüketeceksiniz."

DONDURMAYI MOTORLU TESTEREYLE KESTİLER

Konuşmaların ardından Habip Asan, Maraş Dondruması'nın tescil belgesini KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Başkanı Serdar Zabun ile Meclis Başkanı Hanefi Öksüz'e takdim etti. Zabun ve Öksüz de tescillenen dondurmanın tablosusunu Asan'a hediye etti. Daha sonra odanın bahçesinde patente özel bir dondurma şov yapıldı. Törene özel hazırlanan 8 metre uzunluğunda 8 ton ağırlığında Türk bayrağı motifli Maraş Dondurması dev bir vinç yardımıyla bahçeye getirildi. Vince asılı olan dondurma, dondurma ustası Erdal Kanbur tarafından motorlu testere ile kesildi. Daha sonra Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ile Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan ve diğer davetliler ellerine aldıkları balta ve satırlarla dondurmayı kesti. Kesilen dondurmalar ardından davetlilere ikram edildi.

Törene; AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, daire amirleri, dondurma ustaları, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.