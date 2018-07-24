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Patileri yürüyen merdivene sıkışan kedi iyileşti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 11:52 | Son Güncelleme

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, patileri yürüyen merdivene sıkışarak yaralanan yavru kedi, Tarsus Belediyesi Hayvan Barınağı'ndaki tedavisinin ardından iyileşti.

Patileri yürüyen merdivene sıkışan kedi iyileşti

MERSİN, (DHA) - MERSİN'in Tarsus ilçesinde, patileri yürüyen merdivene sıkışarak yaralanan yavru kedi, Tarsus Belediyesi Hayvan Barınağı'ndaki tedavisinin ardından iyileşti.
Olay, 30 Mayıs'ta Rauf Denktaş Parkı yakınında, yürüyen merdiveni bulunan üst geçitte meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, hareket halindeki merdivene yavru kedi attı. Yuvru kedinin patileri merdivene sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri kediyi kurtararak tedavi edilmek üzere hayvan barınağına götürdü. İlk muayenede yürüyemeyeceği belirtilen kedi ameliyat ve bakımlarının ardından iyileşti. Kedinin sağlık durumu hakkında bilgi veren Hayvan Barınağı Veteriner Teknisyeni Eşref Rışvanoğlu, "Kedimizin bakımlarını birkaç operasyonun ardından tamamladık. Patilerinde tırnak kayıpları oluştu ama çok şükür keyfi yerinde, sağlığı gayet iyi" dedi.
Kedinin iyileşmesinden duyduğu mutluluğu ifade eden Belediye Başkanı Şevket Can ise şunları söyledi:
"Veterinerlerimiz yavru kediyi ameliyat edip uzun emekler harcadılar. Hayvan dostlarımız bizlerin hayat yoldaşıdır. Hayatımızın her evresinde onlarla birlikteyiz. Onları seviyoruz ve seveceğiz. Daha iyi bir yaşam sürmeleri içinde elimizden gelen her şeyi yapacağız."

FOTOĞRAFLI

Patileri yürüyen merdivene sıkışan kedi iyileştiPatileri yürüyen merdivene sıkışan kedi iyileştiPatileri yürüyen merdivene sıkışan kedi iyileşti

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