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Patlamış balon, muffin kalıbından elbise defilesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 13:31 | Son Güncelleme

Kayseri'deki bir meslek lisesinin çocuk gelişimi bölümü öğrencileri, tuvalet kağıdı ruloları, patlamış balonlar, atık gazete kağıtları ve muffin kalıbından tasarladıkları kostümlerle defile düzenledi

KAYSERİ (AA) - Şerife Bacı Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesinin çocuk gelişimi bölümü öğrencileri, tuvalet kağıdı rulolarını, patlamış balonları, atık gazete kağıtlarını ve muffin kalıplarını değerlendirerek farklı kostümler tasarladı.

Öğrencilerin ikinci dönem boyunca emek vererek hazırladıkları kostümler, okul bahçesinde düzenlenen defilede tanıtıldı.

Geri dönüşüme, çevre bilincine ve az maliyetle neler yapılabileceğine dikkati çekmek amacıyla gerçekleştirilen defile, okul yönetimi, öğrenciler ve velilerden beğeni topladı.

Defilede atık gazete kağıtlarından patlamış balonlara, kullanılmış muffin kalıplarından tuvalet kağıdı ruloları ve pet şişelerden yapılmış farklı kostümler yer aldı.

Atıklarla yapılan kostümlerin yanı sıra Nasreddin Hoca, Keloğlan gibi karakterlerin kostümleri de öğrenciler tarafından "Kostüm ve aksesuar hazırlama" dersi kapsamında yeniden tasarlandı.

Öte yandan davetlilere yiyecek-içecek alanı öğrencilerinin hazırladığı yiyecekler ikram edilirken, güzellik ve saç bakım hizmetleri alanında eğitim gören öğrenciler de farklı tarzdaki makyajlarıyla dikkati çekti.

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geri dönüşüm Şerife Bacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

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