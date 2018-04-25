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Patlayan su borusu ulaşımı aksattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 04:17 | Son Güncelleme

Adana'da borunun patlaması sonucu yol su altında kaldı, araçlar ve yayalar güçlükle ilerleyebildi

Adana'da su borusunun patlaması nedeniyle yol su altında kaldı, araç sürücüleri ve yayalar güçlük yaşadı.

Merkez Sarıçam ilçesi Çatalan Kavşağı'nda, Gültepe Mahallesi'nin içme suyunu sağlayan şebeke borusu basınç nedeniyle patladı.

Patlayan borudan çıkan suyun Kozan Caddesi'ne doğru akması dolayısıyla sürücüler ve yayalar güçlükle ilerledi.

İhbar üzerine bölgeye gelen belediye görevlileri, Çatalan Kavşağı'ndan Gültepe Mahallesi'ne girişi dubalarla kapattı. Mahalleye giriş ise bir ara sokaktan sağlandı.

Adana Su ve Kanalizasyon (ASKİ) ekiplerinin çalışması sonucu su kesilerek boru tamir edildi.

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adana su borusu

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