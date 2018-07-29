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Patlayan su borusundan fışkıran su 30 metre yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2018 10:37 | Son Güncelleme

İZMİR Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon (İZSU) İdaresi'ne ait Konak ilçesindeki ana su borusu patladı.

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon (İZSU) İdaresi'ne ait Konak ilçesindeki ana su borusu patladı. Fışkıran su yaklaşık 30 metreye kadar yükselirken, 3 işyerinde tazyikli su nedeniyle küçük çaplı zarar oluştu. Olay, bugün saat 07.00 sıralarında, Cumhuriyet Bulvarında meydana geldi. İZSU Genel Müdürlüğü'ne 100 metre mesafedeki İZSU'ya ait ana su borusu, bilinmeyen bir nedenle patladı. Tazyikli su, yaklaşık 30 metre yüksekliğe kadar fışkırdı. Çevredeki 3 işyeri, tazyikli su nedeniyle küçük çaplı zarar gördü. Vatandaşlar, su basan bulvarda yolun karşısına geçmekte zorlandı. Cumhuriyet Bulvarı'nın bir kısmı sular altında kaldı. Bazı vatandaşlar, fışkıran su önünde özçekim yaptı. Bazıları da yaklaşık 1 saat olaya müdahale edilmediğini söyleyip tepki gösterdi. Belediye ekiplerinin çalışmasıyla su kesildi. Yola dolan sular çekilmeye başlarken, ekiplerin çalışması devam etti.

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