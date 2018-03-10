Patron çıldırdı! Arabaları sokak ortasına böyle fırlattı

Olay, geçtiğimiz çarşamba günü Ballıca Mahallesi'nde bir fabrikada meydana geldi. İddiaya göre, kilit üreten firmanın iki ortağı M.D. ile ağabeyi A.D. arasında bir süredir kavgaya varan anlaşmazlıklar yaşandı. A.D.'nin çalışanlara da şiddet uyguladığı ileri sürüldü. Firmanın 8 çalışanı, kendilerine şiddet uyguladığını iddia ederek A.D.'den şikayetçi oldu.
Son olarak A.D., ağabeyinden ayrılarak fabrikadaki bazı makineleri almak istedi. Buna engel olmak isteyen M.D., şirketin ve bazı çalışanlar araçları park ettirerek fabrikanın girişini kapattı. Bu duruma sinirlenen A.D., park halindeki biri çalışana, diğeri firmaya ait iki otomobili, fabrikanın forkliftle kaldırarak yola fırlattı. Yolda ters dönen ve forkliftle itilerek sürüklenen iki otomobilde hasar oluştu.
O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Patronun sinirlenerek park edilen iki otomobili forkliftle kaldırarak yola fırlatması güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
O sırada yoldan araçların geçtiği ve güvenlikçi ve diğer çalışanların olayı izlediği de kameraya yansıyor. Bununla yetinmeyen A.D.'nin tekrar gelerek iki otomobili de forkliftle itip yerde bir süre sürüklediği görülüyor.
DHA
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