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Patronun sevgilisinden maaş dayağı! Çalışanın üzerine çıkıp zıpladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2018 13:10 | Son Güncelleme

İzmir'de çalıştığı firma tarafından yaklaşık 3 ay maaşı ödenmeyen D.Ç, parasını almak için gittiği iş yerinin sahibi Hülya D'nin erkek arkadaşı Alaeddin Y. tarafından şiddete uğradı.

Patronun sevgilisinden maaş dayağı! Çalışanın üzerine çıkıp zıpladı

İş yerinin personel mutfağı bölümünde talihsiz kadına saldıran Alaeddin Y, iddiaya göre D.Ç'yi önce yumrukladı, sonra tekmeledi, ardından da üzerine çıkıp zıpladı. Vücudunun çeşitli bölgelerinde morluklar oluşan talihsiz kadın, Alaeddin Y. ve Hülya D. hakkında şikayetçi oldu. D.Ç, "Bu işin peşini bırakmayacağım" dedi.

"ÜZERİME YÜRÜDÜ"

Karabağlar ilçesindeki tekstil firmasında çalışmaya geçtiğimiz Aralık ayında başladığını söyleyen D.Ç, Ocak ayından itibaren maaş alamadığını söyleyerek, "Geçtiğimiz Cumartesi günü işi bıraktım. Pazartesi günü arkadaşımla birlikte paramı almak için gittim. O gün gittiğimde Hülya D. yoktu. Telefonla defalarca aramama rağmen cevap vermedi. Daha sonra arkadaşıma mesaj attı. Mesajda, 'Şu an karakoldayım. Sen sakın ona uyma. Ben size ayın 10'unda ödeme yapacağım. Uymayın ona' diye hakaret içeren mesaj attı. Ben de daha sonra arkadaşımın telefonuyla Hülya D'ye onu iş yerinde beklediğime dair mesaj attım. Daha sonra Hülya D. iş yerine gelerek üzerime yürüdü" diye konuştu.

DARP RAPORU VERİLDİ

Yeni Asır'da yer alan habere göre, D.Ç, Hülya D'nin yanına gelen Alaeddin Y'nin, "Sen nasıl benim için Hülya D'nin dostu dersin" diyerek kendisine saldırdığını söyledi. Talihsiz kadın Alaeddin Y'nin attığı yumrukla yere yığıldığını ancak saldırganın bu sefer kendisini yerde tekmelemeye devam ettiğini, ardından da üzerine çıkarak zıpladığını kaydetti. Baygınlık geçiren D.Ç. en sonunda şirket çalışanlarının araya girmesiyle Alaeddin Y'nin elinden alındığını söyledi. Hülya D'nin ortamı gerdiğini ve kendisini döven Alaeddin Y'ye müdahale etmediğini söyleyen D.Ç, "Alaeddin Y. hiçbir şey olmamış gibi çıkıp gitti. Vücudum mosmor ve ağrılar içinde Bozyaka Hastanesi'ne gittim. Darp raporu aldım. Hülya D'den ve paramı vermediği için, Alaeddin Y'den de bana acımasızca saldırdığı için şikayetçiyim" dedi. Alaeddin Y. ve Hülya D'nin, olay sonrasında, "mala zarar verme" suçlamasıyla D.Ç'yi polise şikayet ettiği öğrenildi.

"SUSMAYACAĞIM"

Yaşadığı olay sonrası psikolojisinin bozulduğunu ve uyuyamadığını söyleyen D.Ç, "Sonuna kadar şikayetçiyim. Susmayacağım. Bu işin peşini bırakmayacağım. Birçok kadın darp edildikten sonra sesini çıkarmıyor. Ama ben yediğim dayağı sineye çekmeyeceğim" dedi.

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
İŞÇİNİN HAKKINI ALNININ TERİ KURUMADAN VERİNİZ DEMİŞ PEYGAMBERİMİZ.
demişte Alaeddin Y. ve Hülya D. nin pek kulak astığını sanmıyorum onlara göre hayat İzmir e kazık çakacak hiç ölmeyecekleri bir dünya demekki
En ağır ceza verilmeli bunun için rte hakaret etmiş gibi davransın hukuk yeter
şişe gecirin adamla sevgikisini haysiyetsiz kadin kadin dovduruyo
Maalesef bir şey çıkmaz sebebine gelince ise bölge çalışma ilgili firmayı arayıp cezayi işlem yapılaması için şikayetçiyle anlaşın diyor sonra ilgili kişi ya yine zorbalıkla korkutuyor yada parayla susturuyor. Türkiye'de adalet iki türlü işliyor ya insanlar sindiriliyor yada parayla susturuluyor sonrada şikayet geri alınınca takipsizlik verilip dosya kapanıyor aslında iş yeri ruhsatı iptal olsa olaylar hiçbir zaman böyle olmaz. Ben başıma geldiği için biliyorum kime ceza yemiyor ceza sadece siyasetle ters düşünce oluşuyor.
işçisinin parasını vermezler sosyal sayfalarinda türlü türlü sosyal aktivitelerini paylaşmaktan geride kalmazlar kansizlar (öyle olmayanları tenzi ediyorum)tenzih ediyorum yazdimya bu ilk önce bu dediğimi yapanlar kendilerini tenzih olarak anlar..
Tekstil firmalarında maaşını zamanında alan çalışan var mıdır acaba?
o işyerinin vay haline
belkide hakkını ararken iş yerine çiş etti. Gelip kadına O.. pu ver paramı seni öldürürüm yoksa dedi. İşin iç yüzünü bilmeden yazan çok.
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