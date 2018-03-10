Patronun sevgilisinden maaş dayağı! Çalışanın üzerine çıkıp zıpladı

"ÜZERİME YÜRÜDÜ" Karabağlar ilçesindeki tekstil firmasında çalışmaya geçtiğimiz Aralık ayında başladığını söyleyen D.Ç, Ocak ayından itibaren maaş alamadığını söyleyerek, "Geçtiğimiz Cumartesi günü işi bıraktım. Pazartesi günü arkadaşımla birlikte paramı almak için gittim. O gün gittiğimde Hülya D. yoktu. Telefonla defalarca aramama rağmen cevap vermedi. Daha sonra arkadaşıma mesaj attı. Mesajda, 'Şu an karakoldayım. Sen sakın ona uyma. Ben size ayın 10'unda ödeme yapacağım. Uymayın ona' diye hakaret içeren mesaj attı. Ben de daha sonra arkadaşımın telefonuyla Hülya D'ye onu iş yerinde beklediğime dair mesaj attım. Daha sonra Hülya D. iş yerine gelerek üzerime yürüdü" diye konuştu.

İş yerinin personel mutfağı bölümünde talihsiz kadına saldıran Alaeddin Y, iddiaya göre D.Ç'yi önce yumrukladı, sonra tekmeledi, ardından da üzerine çıkıp zıpladı. Vücudunun çeşitli bölgelerinde morluklar oluşan talihsiz kadın, Alaeddin Y. ve Hülya D. hakkında şikayetçi oldu. D.Ç, "Bu işin peşini bırakmayacağım" dedi.

DARP RAPORU VERİLDİ



Yeni Asır'da yer alan habere göre, D.Ç, Hülya D'nin yanına gelen Alaeddin Y'nin, "Sen nasıl benim için Hülya D'nin dostu dersin" diyerek kendisine saldırdığını söyledi. Talihsiz kadın Alaeddin Y'nin attığı yumrukla yere yığıldığını ancak saldırganın bu sefer kendisini yerde tekmelemeye devam ettiğini, ardından da üzerine çıkarak zıpladığını kaydetti. Baygınlık geçiren D.Ç. en sonunda şirket çalışanlarının araya girmesiyle Alaeddin Y'nin elinden alındığını söyledi. Hülya D'nin ortamı gerdiğini ve kendisini döven Alaeddin Y'ye müdahale etmediğini söyleyen D.Ç, "Alaeddin Y. hiçbir şey olmamış gibi çıkıp gitti. Vücudum mosmor ve ağrılar içinde Bozyaka Hastanesi'ne gittim. Darp raporu aldım. Hülya D'den ve paramı vermediği için, Alaeddin Y'den de bana acımasızca saldırdığı için şikayetçiyim" dedi. Alaeddin Y. ve Hülya D'nin, olay sonrasında, "mala zarar verme" suçlamasıyla D.Ç'yi polise şikayet ettiği öğrenildi.

"SUSMAYACAĞIM"



Yaşadığı olay sonrası psikolojisinin bozulduğunu ve uyuyamadığını söyleyen D.Ç, "Sonuna kadar şikayetçiyim. Susmayacağım. Bu işin peşini bırakmayacağım. Birçok kadın darp edildikten sonra sesini çıkarmıyor. Ama ben yediğim dayağı sineye çekmeyeceğim" dedi.