PAÜ Eğitim Fakültesi’nde ‘4. Bilim Eğitim Fuarı’ yapıldı

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Fen Bilgisi Eğitimi Bölümünde 19-20 Nisan tarihlerinde öğretim görevlileri ve öğrencileri tarafından bu yıl 4.’sü düzenlenen ‘Bilim Eğitim Fuarı’ ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin yoğun katılımı ile gerçekleşti.

PAÜ Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Seçil Erökten, Fen Bilgisi Eğitimi Bölümü Öğretim Üyeleri ve öğrencileri tarafından düzenlenen 4. Bilim Eğitim Fuarı’nın açılışını Rektör Yardımcısı ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdinç Duru gerçekleştirdi. Törene çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı. Duru tarafından yapılan açılış konuşmasının ardından, fuara katılan ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine Fen Bilgisi Eğitimi Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan hücrenin yapısının anlatıldığı kısa bir gösteri yapıldı. PAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ fuarın ikinci gününde ziyaret ederek, öğrencilerinin hazırladığı proje ve çalışmaları inceledi.

Denizli’deki ve çevre kentlerden gelen çeşitli ilköğretim okulları öğrencileri ve öğretmenlerinin ziyaret ettiği fuarda 46 adet projenin yanında çeşitli deneyler, koleksiyonlar ve modeller de yer aldı. Fuarda 229 öğrenci tarafından günlük hayatta karşılaşılan problemleri bilimsel yöntemler kullanarak çözmek amaçlanarak hazırlanan toplamda 95 farklı proje ve deneyler sergilendi.