PAÜ, ‘Hastane İnfeksiyonları Kongresi’nde temsil edildi

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi İnfeksiyon Kontrol Komitesi hemşireleri Antalya‘da gerçekleştirilen ‘Hastane İnfeksiyonları Kongresi’ne katılarak oturum başkanlığı yaptılar.
Antalya’da Hastane İnfeksiyonları Derneğinin düzenlediği, kongreye yaklaşık 600 kişi katıldı. PAÜ Hastaneleri İnfeksiyon Kontrol Komitesi hemşiresi Nezihan Yamandağ, çamaşırhanede kirliden temize konulu bölümde oturum başkanı olarak PAÜ Hastanesini temsil etti. Ayrıca Yamandağ, İlknur Kaçar ve Sevgi Bozkurt, cerrahi profilaksi rehberine uyum oranı ve 2016-2017 anestezi yoğun bakım VİP oranları karşılaştırması başlıklı iki posterle PAÜ Hastaneleri adına katılım sağladılar.
Her yıl gerçekleştirilecek olan Kongre teşekkür belgesi ve katılım belgelerinin dağıtılması ile son buldu.
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