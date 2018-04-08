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PAÜ İslami İlimler Enstitüsü hizmet binasının açılışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 00:01 | Son Güncelleme

İslami İlimler Enstitüsü hizmet binasının açılışı dolayısıyla tören düzenlendi

DENİZLİ (AA) - Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) İslami İlimler Enstitüsü hizmet binası törenle açıldı.

PAÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Mart 2016'da yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan İslami İlimler Enstitüsü'nün Serinhisar ilçesine bağlı Yatağan Mahallesi'ndeki hizmet binasının açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

PAÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdulhamit Birışık tarafından yapılan duadan sonra protokol üyeleri, kurdeleyi keserek, enstitü binasının açılışını gerçekleştirdi.

Enstitüyü gezdikten sonra enstitünün yanında yer alan Müftü Arif Akşit Eğitim ve Kültür Vakfı Kütüphanesi'ni de ziyaret eden protokol üyeleri, buradaki yaklaşık 200 yıllık olan ve onarımı tamamlanan özel yapım bir Osmanlı sancağı ile el yazma eserleri inceledi.

Açılış törenine, Vali Hasan Karahan, AK Parti Denizli Milletvekili Sema Ramazanoğlu, PAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, İl Müftüsü Mehmet Aşık ve diğer protokol üyeleri, İslami İlimler Enstitüsünün kurulmasına katkıda bulunan Prof. Dr. Cevat Akşit ve vatandaşlar katıldı.

- Pamukkale Üniversitesi İslami İlimler Enstitüsü

Türkiye'nin ilk İslami İlimler Enstitüsü olan Pamukkale Üniversitesi İslami İlimler Enstitüsü, 2 bin 500 metrekare kapalı alanda idari kat ve yemekhane, 12 derslik, 25 araştırmacı kapasiteli 13 araştırmacı odası, bir kütüphane, 10 apart odadan müteşekkil misafirhane ve bir konferans salonu ile eğitim-öğretim hizmeti verecek. 5 katlı binada eğitim-öğretim ve araştırma hizmetinin yanında başka şehirlerden gelen öğretim üyelerine ve araştırmacılara iskan imkanı da bulunuyor.

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araştırma Enstitü İslam PAÜ Prof. Dr. Cevat Akşit

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