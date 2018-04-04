PAÜ otizm dostu olan ilk üniversite oldu

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ), Denizli Otizm Derneği arasında imzalanan protokol ile Türkiye’nin ilk otizm dostu üniversitesi oldu.

Pamukkale Üniversitesi’nde gerçekleştirilen imza törenine, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdinç Duru, Denizli Otizm Derneği Başkanı Dudu Karaman Dinç ve Eğitim Koordinatörü Burcu Bilik katıldı.

Otizm farkındalık ayında otizm dostu üniversite protokolü imzalamaktan mutluluk duyduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ, üniversite olarak Otizm Eylem Planı’nın hayata geçirilmesine destek olmak ve Türkiye çapında örnek uygulamaların oluşturulmasına katkı sağlamak istediklerini ifade etti. Eğitim hayatında ve sosyal yaşamda desteklenen otizmli bireylerin büyük gelişmeler gösterdiğini belirten Rektör Prof. Dr. Bağ, ‘Üniversite olarak Denizli Otizm Derneği ile birlikte yapacağımız çalışmalarla otizmli bireylerin ve ailelerinin hayatında fark yaratacağımıza inanıyoruz’’ dedi. Otizmli birey sayısının her geçen gün arttığına dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Bağ, bu alandaki en büyük sıkıntının yetersiz insan kaynağı olduğunu da ekledi. İnsan kaynağını güçlendirmek için eğitimciler, sağlık çalışanları ve öğrenciler başta olmak üzere toplumun bütün kesimlerinin otizm konusundaki yeterliliklerinin yükseltilmesi gerektiğini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Bağ, bu konuda da üniversite olarak üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

İmzalanan protokol amaçları arasında, Otizm Eylem Planı’nın hayata geçirilmesi için Pamukkale Üniversitesi’nin ilgili birimleriyle işbirliği yapmak, otizmli bireylerin ve ailelerinin eğitimi, psikososyal destek hizmetleri sunulması konusunda işbirliği yer alıyor. Ayrıca otizmli bireylerin toplumla bütünleşmesi için Denizli Otizm Derneği’nin Pamukkale Üniversitesi’nin gerçekleştireceği seminer, çalıştay, konferans etkinliklerinde düzenlenmesinde üniversitenin ve Denizli Otizm Derneği’nin olanaklarından uygun olduğu takdirde faydalanması sağlanacak. Otizmli bireylere ve ailelerine yönelik verilecek eğitimlerin organize edilebilmesi için gönüllülerin, eğitimcilerin, terapistlerin bir araya gelebileceği sistematik çalışmalar yapılması da planlanıyor.