HABER

PAÜ otizm dostu olan ilk üniversite oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 15:00 | Son Güncelleme

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ), Denizli Otizm Derneği arasında imzalanan protokol ile Türkiye’nin ilk otizm dostu üniversitesi oldu.Pamukkale Üniversitesi’nde gerçekleştirilen imza törenine, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof.

PAÜ otizm dostu olan ilk üniversite oldu

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ), Denizli Otizm Derneği arasında imzalanan protokol ile Türkiye’nin ilk otizm dostu üniversitesi oldu.
Pamukkale Üniversitesi’nde gerçekleştirilen imza törenine, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdinç Duru, Denizli Otizm Derneği Başkanı Dudu Karaman Dinç ve Eğitim Koordinatörü Burcu Bilik katıldı.
Otizm farkındalık ayında otizm dostu üniversite protokolü imzalamaktan mutluluk duyduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ, üniversite olarak Otizm Eylem Planı’nın hayata geçirilmesine destek olmak ve Türkiye çapında örnek uygulamaların oluşturulmasına katkı sağlamak istediklerini ifade etti. Eğitim hayatında ve sosyal yaşamda desteklenen otizmli bireylerin büyük gelişmeler gösterdiğini belirten Rektör Prof. Dr. Bağ, ‘Üniversite olarak Denizli Otizm Derneği ile birlikte yapacağımız çalışmalarla otizmli bireylerin ve ailelerinin hayatında fark yaratacağımıza inanıyoruz’’ dedi. Otizmli birey sayısının her geçen gün arttığına dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Bağ, bu alandaki en büyük sıkıntının yetersiz insan kaynağı olduğunu da ekledi. İnsan kaynağını güçlendirmek için eğitimciler, sağlık çalışanları ve öğrenciler başta olmak üzere toplumun bütün kesimlerinin otizm konusundaki yeterliliklerinin yükseltilmesi gerektiğini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Bağ, bu konuda da üniversite olarak üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını ifade etti.
İmzalanan protokol amaçları arasında, Otizm Eylem Planı’nın hayata geçirilmesi için Pamukkale Üniversitesi’nin ilgili birimleriyle işbirliği yapmak, otizmli bireylerin ve ailelerinin eğitimi, psikososyal destek hizmetleri sunulması konusunda işbirliği yer alıyor. Ayrıca otizmli bireylerin toplumla bütünleşmesi için Denizli Otizm Derneği’nin Pamukkale Üniversitesi’nin gerçekleştireceği seminer, çalıştay, konferans etkinliklerinde düzenlenmesinde üniversitenin ve Denizli Otizm Derneği’nin olanaklarından uygun olduğu takdirde faydalanması sağlanacak. Otizmli bireylere ve ailelerine yönelik verilecek eğitimlerin organize edilebilmesi için gönüllülerin, eğitimcilerin, terapistlerin bir araya gelebileceği sistematik çalışmalar yapılması da planlanıyor.

PAÜ otizm dostu olan ilk üniversite oldu

PAÜ otizm dostu olan ilk üniversite oldu

Eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü gözaltına alındı!Eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü gözaltına alındı!
Çiftlik Bank'ın sahibine büyük şok! Çiftlik Bank'ın sahibine büyük şok!
Kargoyla gönderilen kan tüplerinden uyuşturucu çıktıKargoyla gönderilen kan tüplerinden uyuşturucu çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Usta oyuncu Füsun Demirel'den yürek burkan açıklama!

Usta oyuncu Füsun Demirel'den yürek burkan açıklama!

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

Putin'den son dakika açıklama: DEAŞ dünyanın başka bölgelerine saldırabilir

Putin'den son dakika açıklama: DEAŞ dünyanın başka bölgelerine saldırabilir

Yetim aylıkları artık kesilmeyecek! İşte detaylar

Yetim aylıkları artık kesilmeyecek! İşte detaylar

Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu çiftinin bebek acısı

Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu çiftinin bebek acısı

Survivor için şaşırtan iddia! 'Nevin Yanıt kendisi pes etti'

Survivor için şaşırtan iddia! 'Nevin Yanıt kendisi pes etti'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Üçlü zirveden ilk sonuç... Açıklama bekleniyor!

Üçlü zirveden ilk sonuç... Açıklama bekleniyor!

İngilizce öğretmeninden öğrenciye ahlâksız teklif!

İngilizce öğretmeninden öğrenciye ahlâksız teklif!

Kritik zirve için çarpıcı yorum: Tarihte ilk kez Türkiye dostumuz oldu!

Kritik zirve için çarpıcı yorum: Tarihte ilk kez Türkiye dostumuz oldu!

Tosun'un ağabeyi ortaya çıktı! İşte Fatih Aydın'ın fotoğrafı

Tosun'un ağabeyi ortaya çıktı! İşte Fatih Aydın'ın fotoğrafı

İBB Başkanı Uysal, taksicilere seslendi: Sopayla sokakta Uber'cileri kovalamakla olmuyor

İBB Başkanı Uysal, taksicilere seslendi: Sopayla sokakta Uber'cileri kovalamakla olmuyor

Moskova'da silahlı saldırı!

Moskova'da silahlı saldırı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.