PAÜ Rektörü, öğrencileri ağırladı

Denizli Kale Mehmet ve Kemal Aracı Ortaokulu öğrencileri, Pamukkale Üniversitesi’ni ziyaret etti.

PAÜ Basın ve Halkla İlişkiler Birimi’nin organize ettiği ziyaretle, Pamukkale Üniversitesi Kınıklı Kampüsünü gezen, öğretim elemanları tarafından eğitim ve öğretim faaliyetleri hakkında bilgilendirilen öğrenciler, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ tarafından Rektörlük Makamında kabul edildi.

Ortaokul öğrencilerini üniversitede ve makamında ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Bağ, öğrencilerle teker teker ilgilenip nasihatlerde bulundu. Rektör Bağ, öğrencilere “Sizler yarınlarımızın teminatı, üniversitemizin gelecekteki öğrencilerisiniz. Sizlere eğitim hayatınızda başarılar diliyor, gelecekte öğrencimiz olarak Pamukkale Üniversitesi’ne bekliyoruz” şeklinde konuştu.