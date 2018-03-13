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PAÜ’de “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” sergisi açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 13:28 | Son Güncelleme

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü Grafik Tasarım Programı öğrencileri, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” kapsamında öğrenci çalışmaları sergisi açtı.Sergi, PAÜ Hastanesi sergi salonunda açıldı.

PAÜ’de “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” sergisi açıldı

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü Grafik Tasarım Programı öğrencileri, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” kapsamında öğrenci çalışmaları sergisi açtı.
Sergi, PAÜ Hastanesi sergi salonunda açıldı. Sergide 61 öğrencinin 88 eseri görücüye çıkarken, eserler katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı. Sergi ile ilgili bilgiler veren Öğretim Görevlisi Gülderen Çavuş, çalışmaların temasının güncel hayatta kadın ve Türk tarihindeki kadınlar olarak, ‘kadının izleyicideki etkisi anlayışı’ şeklinde tasarlandığını söyledi. Çavuş, “PAÜ Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü Grafik Tasarım Programı öğrencileri 2017-18 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi içerisinde bölümümüz Öğretim Görevlileri A. Serenay Özmen ve Tülay Candemir desteği ile tasarımlarını ve üretimlerini gerçekleştirdiler. Bu tasarımlar, ambalaj tasarımı dersinde ambalaj mockup giydirme, grafik desen, kolaj-desen karakalem karışık teknikte ve 3D yüzeyden kopuk çalışma tekniğinde yapıldı” dedi.
Öte yandan, birçok derste yapılan farklı tekniklerin kullanıldığı çalışma ile üretilen eserler katılımcılardan tam not aldı.

PAÜ’de “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” sergisi açıldı

PAÜ’de “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” sergisi açıldı

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