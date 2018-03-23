HABER

PAÜ’de ‘Bir Fikir ve Hareket Adamı Nurettin Topçu’ paneli

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 10:35 | Son Güncelleme

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) tarafından ‘Bir Fikir ve Hareket Adamı Nurettin Topçu’ adlı panel gerçekleştirildi.PAÜ Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki etkinliğe AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.

PAÜ’de ‘Bir Fikir ve Hareket Adamı Nurettin Topçu’ paneli

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) tarafından ‘Bir Fikir ve Hareket Adamı Nurettin Topçu’ adlı panel gerçekleştirildi.
PAÜ Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki etkinliğe AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Osman Gündoğan, Emekli Öğretim Görevlisi Mustafa Kök panelist olarak katıldı. Akademisyen, yazar ve fikir adamı olan Nurettin Topçu’nun farklı yönleriyle ele alındığı panele, PAÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Rafet Kılınçarslan başta olmak üzere, PAÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Mehmet Ali Sarı, PAÜ Senato üyeleri, Belediye Başkanları, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Panel moderatörü PAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Milay Köktürk’ün konuşması ve panelistleri takdimi ile başlayan panel, Mustafa Kök’ün ‘Nurettin Topçu’nun Hayatından Çizgiler’ başlıklı sunumuyşa devam etti.
İkinci sunum, ‘Nurettin Topçu’dan Günümüz Siyasetine Mesajlar’ konulu konuşması ile AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ tarafından yapıldı. Panel, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Osman Gündoğan tarafından yapılan ‘Ahlak Felsefesi ve Nurettin Topçu’ başlıklı sunum ile sona erdi. Daha sonra panelistler, konuklardan gelen soruları yanıtladı.

PAÜ’de ‘Bir Fikir ve Hareket Adamı Nurettin Topçu’ paneli

PAÜ’de ‘Bir Fikir ve Hareket Adamı Nurettin Topçu’ paneli

PAÜ’de ‘Bir Fikir ve Hareket Adamı Nurettin Topçu’ paneli

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Uçak kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'la ilgili yeni detay! Paraları iade etmişler

Uçak kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'la ilgili yeni detay! Paraları iade etmişler

Son ankette bomba Abdullah Gül detayı!

Son ankette bomba Abdullah Gül detayı!

AK Parti'de Şamil Tayyar'ın iddiası ortalığı karıştırdı!

AK Parti'de Şamil Tayyar'ın iddiası ortalığı karıştırdı!

Sedat Peker, ÖSO'ya arazi araçları yolladı

Sedat Peker, ÖSO'ya arazi araçları yolladı

Survivor'da Turabi Adem kavgasında neler oldu? 'Her şey bir şarkıyla başladı...'

Survivor'da Turabi Adem kavgasında neler oldu? 'Her şey bir şarkıyla başladı...'

Sıla Şahin’in çıplak fotoğrafları çalındı

Sıla Şahin’in çıplak fotoğrafları çalındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Afrin'de kan donduran detaylar ortaya çıkıyor! Öcalan konuşmalarını dinletip öldürmüşler!

Afrin'de kan donduran detaylar ortaya çıkıyor! Öcalan konuşmalarını dinletip öldürmüşler!

Afrin'de 4 adet grad füzesi ele geçirildi

Afrin'de 4 adet grad füzesi ele geçirildi

İmamdan hutbe arasında reklam

İmamdan hutbe arasında reklam

Cem Uzan İngiltere'yi karıştırdı! Fotoğraf çektirmek için bağış yapmış

Cem Uzan İngiltere'yi karıştırdı! Fotoğraf çektirmek için bağış yapmış

Son dakika! Hulusi Akar ve Yaşar Güler ifade verdi

Son dakika! Hulusi Akar ve Yaşar Güler ifade verdi

Meteoroloji uyardı: Çamur yağacak! İşte İstanbul'un son hava durumu raporu

Meteoroloji uyardı: Çamur yağacak! İşte İstanbul'un son hava durumu raporu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.