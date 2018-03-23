PAÜ’de ‘Bir Fikir ve Hareket Adamı Nurettin Topçu’ paneli

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) tarafından ‘Bir Fikir ve Hareket Adamı Nurettin Topçu’ adlı panel gerçekleştirildi.

PAÜ Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki etkinliğe AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Osman Gündoğan, Emekli Öğretim Görevlisi Mustafa Kök panelist olarak katıldı. Akademisyen, yazar ve fikir adamı olan Nurettin Topçu’nun farklı yönleriyle ele alındığı panele, PAÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Rafet Kılınçarslan başta olmak üzere, PAÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Mehmet Ali Sarı, PAÜ Senato üyeleri, Belediye Başkanları, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Panel moderatörü PAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Milay Köktürk’ün konuşması ve panelistleri takdimi ile başlayan panel, Mustafa Kök’ün ‘Nurettin Topçu’nun Hayatından Çizgiler’ başlıklı sunumuyşa devam etti.

İkinci sunum, ‘Nurettin Topçu’dan Günümüz Siyasetine Mesajlar’ konulu konuşması ile AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ tarafından yapıldı. Panel, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Osman Gündoğan tarafından yapılan ‘Ahlak Felsefesi ve Nurettin Topçu’ başlıklı sunum ile sona erdi. Daha sonra panelistler, konuklardan gelen soruları yanıtladı.