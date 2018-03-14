PAÜ’de “Eğitimde İşbirliği Protokolü” imzalandı

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) İslami İlimler Enstitüsü ile Müftü Arif Akşit Eğitim ve Kültür Vakfı arasında “Eğitimde İşbirliği Protokolü” imzalandı.

Protokolün imzaları PAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ ve Müftü Arif Akşit Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Mustafa Akşit tarafından atıldı. İmzalana protokolünün ardından değerlendirmelerde bulunan Rektör Bağ, “Yapılan protokol kapsamında Müftü Arif Akşit Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından Serinhisar İlçesi Yatağan Mahallesi’nde yaptırılmış olan bina, üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren İslami İlimler Enstitümüzün hizmet binası olarak kullanılacak ve eğitim öğretim faaliyetlerine destek sağlayacak ” dedi.

Vakıf tarafından sağlanacak olan desteklere de değinen Rektör Bağ, imzalanan protokol kapsamında öğrencilere burs ve kalacak yer temini, lisansüstü öğrencilerine alanlarıyla ilgili bilimsel konularda destek, tez çalışmalarında dillerini geliştirmeleri yönünde gerekliliklere ve öğrencilerin katılacakları seminer, panel, sempozyum, kongre, konferans gibi tüm bilimsel etkinlik ve faaliyetler gibi konularda da katkıda bulunulacağını ifade etti.

Başkan Akşit ise imzalanan protokol kapsamında, adı geçen kurumların işbirliği yaparak üniversite kademelerindeki öğrencilere milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerlerin kazandırılmasına katkıda bulunmayı hedeflediklerini kaydetti.