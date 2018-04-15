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PAÜ’de Otizm Farkındalık etkinlikleri sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 12:44 | Son Güncelleme

Pamukkale Üniversitesi’nde (PAÜ), düzenlenen otizm farkındalık etkinlikleri sona erdi.PAÜ Eğitim Fakültesi ile Genç Eğitimciler Topluluğu ve Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğrenci Toplulukları ile birlikte düzenlenen otizm farkındalık etkinlikleri kapsamında konferans, açık hava film gösterimi, tişört boyama etkinliği ile uçurtma şenliği yapıldı.

Pamukkale Üniversitesi’nde (PAÜ), düzenlenen otizm farkındalık etkinlikleri sona erdi.
PAÜ Eğitim Fakültesi ile Genç Eğitimciler Topluluğu ve Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğrenci Toplulukları ile birlikte düzenlenen otizm farkındalık etkinlikleri kapsamında konferans, açık hava film gösterimi, tişört boyama etkinliği ile uçurtma şenliği yapıldı. Eğitim Fakültesi, Genç Eğitimciler Topluluğu ve Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğrenci Toplulukları ile birlikte düzenlenen otizm farkındalık etkinlikleri, 14 Nisan’da Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü Önü çim alanda ‘‘1. Özel Çocuklar Uçurtma Şenliği’’ kapsamında düzenlenen tişört boyama etkinliği, resim ve oyun hamuru, yüz boyama, köpük baloncuk gibi farklı etkinlikler ve uçurtma uçurma etkinlikleri ile son buldu. Düzenlenen şenliğe Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, Rektör Yardımcısı ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdinç Duru, PAÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Mehmet Ali Sarı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Halil Tekin ve çok sayıda davetli katıldı. Rektör Bağ başta olmak üzere Rektör Yardımcısı ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdinç Duru özel çocuklarla birlikte uçurtma uçurup, tişört boyama ve diğer etkinliklere katılarak özel çocuklarla yakından ilgilendi.
Pamukkale Üniversitesi bünyesinde düzenlenen etkinliklerle ilgili Bağ, Pamukkale Üniversitesi olarak ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte her zaman sosyal sorumluluk projelerinde yer almaya devam edeceklerini hatırlatırken, düzenlenen etkinliklerde amaçlanan Pamukkale Üniversitesi kimliğine yakışır şekilde, özel çocuklarla birlikte tüm çocukların yine kendileri gibi özel ve unutulmaz bir gün yaşatmak olduğunu belirtti.

PAÜ’de Otizm Farkındalık etkinlikleri sona erdi

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PAÜ’de Otizm Farkındalık etkinlikleri sona erdi

PAÜ’de Otizm Farkındalık etkinlikleri sona erdi
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PAÜ’de Otizm Farkındalık etkinlikleri sona erdi

PAÜ’de Otizm Farkındalık etkinlikleri sona erdi
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PAÜ’de Otizm Farkındalık etkinlikleri sona erdi

PAÜ’de Otizm Farkındalık etkinlikleri sona erdi
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PAÜ’de Otizm Farkındalık etkinlikleri sona erdi

PAÜ’de Otizm Farkındalık etkinlikleri sona erdi
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PAÜ’de Otizm Farkındalık etkinlikleri sona erdi

PAÜ’de Otizm Farkındalık etkinlikleri sona erdi
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PAÜ’de Otizm Farkındalık etkinlikleri sona erdi

PAÜ’de Otizm Farkındalık etkinlikleri sona erdi
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PAÜ’de Otizm Farkındalık etkinlikleri sona erdi

PAÜ’de Otizm Farkındalık etkinlikleri sona erdi
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