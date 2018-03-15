PAÜ’de ’Pİ Günü’ kutlandı

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Eğitim Fakültesi Fuaye Alanı’nda düzenlenen etkinlik ile Pİ Günü’nün 30’ncu yılı kutlandı.
PAÜ Eğitim Fakültesi Matematik Eğitimi Anabilim Dalı birinci sınıf öğrencileri tarafından kutlama etkinlikleri kapsamında sergi açılışı yapıldı. Düzenlenen serginin açılışını yapan Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Görevlisi İbrahim Tuncel, Pİ Günü Etkinlikleri’nin her yıl düzenli olarak yapıldığını ifade etti.
Sergi hakkında açıklama yapan PAÜ Eğitim Fakültesi Matematik Eğitimi İlköğretim Eğitim Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Ebru Mutlu ise amaçlarının öğrencilerin ‘Pİ’ hakkındaki farkındalıklarını oluşturmak dışında, matematiğe olan sevgilerini de ortaya çıkarmak ve korkulan bir ders olan matematiğin daha çok sevilmesi için çaba sarf etmek olduğunu söyledi.
Pİ Günü kutlama etkinliği kapsamında düzenlenen sergi gün boyunca öğrenciler tarafından ziyaret edildi.
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