PAÜ’de şehitleri anma programı düzenlendi

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Türk Dünyası Araştırmaları Topluluğu’nun düzenlediği ‘Fırat Yılmaz Çakıroğlu ve Şehitleri Anma Programı’ akademisyenler ve çok sayıda öğrencinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Program öncesi, Türk Dünyası Araştırmaları Topluluğu tarafından PAÜ Merkez Yemekhanesi önünde Fırat Yılmaz Çakıroğlu ve şehitler için lokma hayrı yapıldı. Tüm şehitler için yapılan Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından dualar edildi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi A blok konferans salonunda düzenlenen anma programa ise Fen- Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ertuğrul İşler, Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi ve Türk Eğitim-Sen (TES) Denizli-Aydın Üniversite Şube Başkanı Doç. Dr. Ferhat Ağırman, Denizli Ülkü Ocakları Başkanı Yaşar Hisarlıoğlu ile öğrenciler katıldı.

Program kapsamında Fırat Yılmaz Çakıroğlu özelinde tüm şehitler anıldı. Topluluk üyeleri ve öğrenciler tarafından “Affet Olur mu?, Sana Veda Edemiyorum Reisim, Annesinin Oğluna, Babasından Fırat’a, Çok Şehit Gördüm Sana Başka Yandım Fırat’ım, Ege’de Bir Yiğit, Gidişin Bizi Kıskandırdı, Fırat ile Dicle’nin Aşkı, Kalem Titriyor Kağıt Eriyor’’ adlı mektuplar okundu, slayt gösterisi yapıldı ve şarkılar söylendi.