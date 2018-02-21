HABER

PAÜ’de şehitleri anma programı düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2018 10:35 | Son Güncelleme

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Türk Dünyası Araştırmaları Topluluğu’nun düzenlediği ‘Fırat Yılmaz Çakıroğlu ve Şehitleri Anma Programı’ akademisyenler ve çok sayıda öğrencinin katılımı ile gerçekleştirildi.Program öncesi, Türk Dünyası Araştırmaları Topluluğu tarafından PAÜ Merkez Yemekhanesi önünde Fırat Yılmaz Çakıroğlu ve şehitler için lokma hayrı yapıldı.

PAÜ’de şehitleri anma programı düzenlendi

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Türk Dünyası Araştırmaları Topluluğu’nun düzenlediği ‘Fırat Yılmaz Çakıroğlu ve Şehitleri Anma Programı’ akademisyenler ve çok sayıda öğrencinin katılımı ile gerçekleştirildi.
Program öncesi, Türk Dünyası Araştırmaları Topluluğu tarafından PAÜ Merkez Yemekhanesi önünde Fırat Yılmaz Çakıroğlu ve şehitler için lokma hayrı yapıldı. Tüm şehitler için yapılan Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından dualar edildi.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi A blok konferans salonunda düzenlenen anma programa ise Fen- Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ertuğrul İşler, Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi ve Türk Eğitim-Sen (TES) Denizli-Aydın Üniversite Şube Başkanı Doç. Dr. Ferhat Ağırman, Denizli Ülkü Ocakları Başkanı Yaşar Hisarlıoğlu ile öğrenciler katıldı.
Program kapsamında Fırat Yılmaz Çakıroğlu özelinde tüm şehitler anıldı. Topluluk üyeleri ve öğrenciler tarafından “Affet Olur mu?, Sana Veda Edemiyorum Reisim, Annesinin Oğluna, Babasından Fırat’a, Çok Şehit Gördüm Sana Başka Yandım Fırat’ım, Ege’de Bir Yiğit, Gidişin Bizi Kıskandırdı, Fırat ile Dicle’nin Aşkı, Kalem Titriyor Kağıt Eriyor’’ adlı mektuplar okundu, slayt gösterisi yapıldı ve şarkılar söylendi.

PAÜ’de şehitleri anma programı düzenlendi

PAÜ’de şehitleri anma programı düzenlendi

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı açıkladı 'Survivor hayatı bitti'

Acun Ilıcalı açıkladı 'Survivor hayatı bitti'

Beklenmedik gelişme! Nevşin Mengü Adnan Oktar'ın programında! Kedicikler ise...

Beklenmedik gelişme! Nevşin Mengü Adnan Oktar'ın programında! Kedicikler ise...

Çukur dizisinden özür dileten Emrah Amir sahnesi 'Eşeklik yaptım affet'

Çukur dizisinden özür dileten Emrah Amir sahnesi 'Eşeklik yaptım affet'

Markette mide bulandıran olay! Sıra bekleyen kadının etek altı görüntüsünü çekti

Markette mide bulandıran olay! Sıra bekleyen kadının etek altı görüntüsünü çekti

Bayern Münih - Beşiktaş maçı capsleri

Bayern Münih - Beşiktaş maçı capsleri

Balıkesir'deki caninin ilk ifadesi!

Balıkesir'deki caninin ilk ifadesi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
11 asırlık kiliseyi ayakta tutan kriko ve kütük kaldırılacak

11 asırlık kiliseyi ayakta tutan kriko ve kütük kaldırılacak

Narman’da Zeytin Dalı Harekatına destek yürüyüşü yapıldı

Narman’da Zeytin Dalı Harekatına destek yürüyüşü yapıldı

Vali Tutulmaz, şehit ailelerin istek ve taleplerini dinledi

Vali Tutulmaz, şehit ailelerin istek ve taleplerini dinledi

Demirtaş, “Çeşme Alaçatı Havalimanı sezon dışında eğitim üssü olmalı”

Demirtaş, “Çeşme Alaçatı Havalimanı sezon dışında eğitim üssü olmalı”

Evleri yanan şehit ailesine moral desteği

Evleri yanan şehit ailesine moral desteği

Anadolu Üniversitesi ile Bursa Yenişehir Havalimanı iş birliği

Anadolu Üniversitesi ile Bursa Yenişehir Havalimanı iş birliği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.