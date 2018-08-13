Pavli panayırı yarın 109. kez kurulacak

Panayırın Trakya'nın en eski ve ayakta kalan tek panayırı olma özelliği taşıdığını dile getiren Açıkel, "Bu panayır kaçmaz. Burada eğlenceye herkesin tanıklık etmesi gerekiyor." dedi.

Pehlivanköy Belediye Başkanı Hüseyin Açıkel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 109. kez kurulacak panayıra tüm vatandaşları davet etti.

Panayırın yarın çeşitli etkinliklerle başlayıp 16 Eylül'e kadar devam edeceğini anlatan Açıkel, özellikle hafta sonu yoğun bir katılım beklediklerini ifade etti.

Açıkel, panayırın eşi ve benzerinin olmadığına inandığını vurgulayarak, "2 bin kişinin yaşadığı ilçemizin nüfusu panayır zamanında 150 binlere ulaşıyor. Panayırı görmek için ülkemizin hatta dünyanın birçok yerinden turist bölgemize geliyor. Panayır sadece Trakya'ya değil, tüm Türkiye'ye hitap etmektedir. Panayırımıza bir gelen her yıl gelmek için can atıyor." diye konuştu.

