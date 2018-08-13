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Pavli panayırı yarın 109. kez kurulacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 10:16 | Son Güncelleme

Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde Sultan II. Abdülhamit'in fermanı ile bölge halkının birlik ve beraberliğinin sağlanması amacıyla 1910 yılında kurulmaya başlanan, halk arasında "Sonbahar panayırı" ve "Pomak bayramı" diye de anılan panayır, 109. kez misafirlerini ağırlayacak

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde Sultan II. Abdülhamit'in fermanı ile 1910 yılında kurulmaya başlanan "Pavli" panayırı yarın 109. kez kurulacak.

Türkiye'nin en eski panayırı, Trakya'nın ayakta kalan tek panayırı olma özelliğini taşıyan "Pavli", Kırklareli'ne 60 kilometre uzaklıktaki 2 bin nüfuslu Pehlivanköy ilçesinde aksatılmadan 109 yıldır kuruluyor.

II. Abdülhamit'in fermanıyla kurulan panayır, özellikle bölge insanlarının eğlenmesi, kaynaşması ve hasat ettikleri ürünlerini satabilmeleri için heyecanla bekleniyor.

Panayıra katılanlar, farklı ürünlerin satıldığı tezgahları gezip çeşitli eğlencelere katılarak bir asırlık etkinliğe tanıklık ediyor.

- "Bu panayır kaçmaz"

Pehlivanköy Belediye Başkanı Hüseyin Açıkel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 109. kez kurulacak panayıra tüm vatandaşları davet etti.

Panayırın Trakya'nın en eski ve ayakta kalan tek panayırı olma özelliği taşıdığını dile getiren Açıkel, "Bu panayır kaçmaz. Burada eğlenceye herkesin tanıklık etmesi gerekiyor." dedi.

Panayırın yarın çeşitli etkinliklerle başlayıp 16 Eylül'e kadar devam edeceğini anlatan Açıkel, özellikle hafta sonu yoğun bir katılım beklediklerini ifade etti.

Açıkel, panayırın eşi ve benzerinin olmadığına inandığını vurgulayarak, "2 bin kişinin yaşadığı ilçemizin nüfusu panayır zamanında 150 binlere ulaşıyor. Panayırı görmek için ülkemizin hatta dünyanın birçok yerinden turist bölgemize geliyor. Panayır sadece Trakya'ya değil, tüm Türkiye'ye hitap etmektedir. Panayırımıza bir gelen her yıl gelmek için can atıyor." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
109.yılı panayır Pomak bayramı

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