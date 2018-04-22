“Payidar devlet, gücümüz millet"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada milli iradenin ülkemizin en büyük gücü olduğunu belirtti. Başkan Çelik, bu gücü elimizden almak isteyenlerle dün olduğu gibi yarın da aynı kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğimizi kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, “Milli İrade”nin ulusça kullanılan ve hiçbir gücün etkileyemeyeceği kuvvet anlamına geldiğini belirterek, Türk Milleti’nin en büyük gücü yine kendisinden aldığını dile getirdi.

Ulusumuzun gücünü test etme gafletine düşenlerin tarihin her döneminde hak ettikleri cevabı aldıklarını vurgulayan Başkan Çelik, “Bu millet gerektiği zaman hainlerin karşısına Erciyes Dağı gibi çıkar ve hiçbir haine geçit vermez. Bunu, vatanın dört bir yanının işgal edildiği dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni kurarak milli iradeyi şahlandıran atalarımız göstermiştir. Bugün de milli irademize kast edenlerle aynı kararlılıkla mücadele ediyoruz. Demokrasiye ve milli iradeye sahip çıktıkça devletimiz ilelebet payidar kalmaya devam edecektir” dedi.

“GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ”

Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, bugünkü nesiller için en önemli görevin geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza güzel bir gelecek bırakmak olduğunu belirtti. Bu doğrultuda büyük bir gayretle çalıştıklarını vurgulayan Başkan Çelik, “İnsana yatırımı tüm yatırımların önünde tutuyor, özellikle çocuklarımızın çok daha donanımlı olmaları için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. İnanıyorum ki gösterdiğimiz bu gayretler bizleri çok daha güzel bir geleceğe taşıyacak. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle bu anlamlı günü dünya çocuklarına hediye eden başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milli mücadele kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum. Tüm halkımızın bayramını içtenlikle kutluyorum” diye konuştu.

BİLİM MERKEZİ ÜCRETSİZ

Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çocuklara bayram hediyesi veriyor. Bayram gününde Kayseri Bilim Merkezi açık olacak ve ücretsiz ziyaret edilebilecek. Bilim Merkezi, ziyaretçilerini özellikle Devr-i Dinozor sergisi ile tarih öncesi çağlara götürecek.