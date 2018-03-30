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"Payitaht Abdülhamid" dizisinin oyuncuları Bursa'da söyleşiye katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 03:31 | Son Güncelleme

Dizinin proje tasarımcısı ile oyuncularından üçü, "Payitaht Abdülhamid: Vefatının 100. Yılında Abdülhamid'i Anlamak" söyleşisinde izleyiciyle buluştu - "Tahsin Paşa" karakterini canlandıran Yenişehirlioğlu: - "Popüler kültürün dizileri gibi yara açan değil yara saran bir diziyiz. Biz merhameti, muhabbeti, şefkati ve gerçek tarihi tekrar ortaya koymaya çalışıyoruz"

TRT 1 kanalında yayınlanan "Payitaht Abdülhamid" dizisinde "Tahsin Paşa" karakterini canlandıran Bahadır Yenişehirlioğlu, "Popüler kültürün dizileri gibi yara açan değil yara saran bir diziyiz. Biz merhameti, muhabbeti, şefkati ve gerçek tarihi tekrar ortaya koymaya çalışıyoruz." dedi.

Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen "Payitaht Abdülhamid: Vefatının 100. Yılında Abdülhamid'i Anlamak" söyleşisine, dizinin proje tasarımcısı ve tarihçi Selman Kayabaşı ile oyunculardan Bahadır Yenişehirlioğlu, Volkan Keskin ve Duygu Gürcan katıldı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Osmangazi Salonu'nda gerçekleştirilen söyleşi, dizinin kısa bir bölümünün izletilmesiyle başladı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, açılışta yaptığı konuşmada, Türk milletinin tarihine sahip çıktığını söyledi.

Tarihte ne tür entrikalar çevrilmişse bugün de benzerlerinin görüldüğünü ve yaşandığını belirten Dündar, "Milletimiz tek yumruk olarak bu zihniyetin üzerine gidiyor." ifadesini kullandı.

Dündar, böyle zamanlarda ve bu tür olaylarda toplumu bilinçlendirmek adına dizilerin önemli rol üstlendiğini vurguladı.

- "Batı bin yıllık hesabın intikamını tek bir adamın omzuna yükledi"

Selman Kayabaşı ise Türk toplumunun Fatih Sultan Mehmed, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman gibi isimleri duyunca heyecanlandığını dile getirdi.

Kayabaşı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sultan Abdülhamid denilince boğazımızda bir şeylerin tıkandığını görürüz. Neden? Çünkü Sultan Abdülhamid bin yıllık bir intikamın son safhasında ve o intikamın bütün hesabı omuzlarına yüklenmiş bir halde tahtından indirilmişti. Yani 1071'de Malazgirt'e gelen Sultan Alparslan'dan intikamını alamayan Batı, Mekke ve Medine'de yeni bir medeniyet ve din inşa edip, insanlara yeni bir dini anlatıp barışı vazeden bir Peygamber'in karşısında intikamını alamayan düşmanları, sonrasında Fatih Sultan Mehmed, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleymanlardan intikamını alamayan Batı, Batı Avrupa'nın tamamını eline geçirmiş Endülüs medeniyetinden intikamını alamayan Batı, bütün bu bin yıllık hesabın intikamını tek bir adamın omzuna yükledi ve o adamı indirerek aslında medeniyeti ve davayı yok etti."

Bahadır Yenişehirlioğlu da Payitaht Abdülhamid dizisini tüm Türkiye'nin, Körfez ülkeleri, Arap dünyası, Balkanlar ve Amerika'dan da çok ciddi bir kitlenin izlediğini ifade etti.

Yenişehirlioğlu, diziyi çekerken bazı zorluklara katlanarak çalıştıklarını belirterek, "Bu diziyle biliyoruz ki bir derde şifa oluyoruz. Yıllardır açılmış yaralara merhem olmaya çalışıyoruz. Biz popüler kültürün dizileri gibi yara açan değil yara saran bir diziyiz. Biz merhameti, muhabbeti, şefkati ve gerçek tarihi tekrar ortaya koymaya çalışıyoruz." diye konuştu.

"Naime" karakterini canlandıran Duygu Gürcan ile "Murat" rolüyle ekranlara gelen Volkan Keskin de dizinin çekimlerinde yaşadıklarını ve canlandırdıkları karakterlerle ilgili bilgileri katılımcılarla paylaştı.

Söyleşi, soru cevap bölümünün ardından sona erdi.

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