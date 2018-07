'Paylaşmaya Engel Yok' projesiyle hayatın içine girdiler 

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'ın merkez Süleymanpaşa Belediyesi'nin 'Paylaşmaya Engel Yok' sloganıyla başlattığı proje kapsamında down sendromlu ve zihinsel engelli gençler belediyeye ait çay bahçelerinde çalışıyor. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, "Aslında bu bir örnek proje olsun, her vatandaşımızın bu topluma ait her bir bireyin iş yapabilir olduğunu gösteriyoruz. Onlar sosyalleşiyor, bir taraftan da iş sahibi oluyorlar" dedi.

Süleymanpaşa Belediyesi'nin, 'Paylaşmaya Engel Yok' sloganıyla başlattığı proje sayesinde, zihinsel engelli ve down sendromlu çocukları hayata dahil etmek adına belediyeye ait çay bahçesinde verilen işlerde çalışmaya başladı. Engellilerin hem kazanç elde etmesi hem de topluma kazandırılması amacıyla yapılan uygulama kapsamında 5 engelli çocuk, belediyeye ait Mutlukent Çay Bahçesi'nde istihdam edildi. Büyük heyecanla müşterilerin masalarına koşturan engelli gençler, hem sosyalleşiyor hem de ev bütçesine katkı sağlıyor.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, projenin önemli olduğunu belirterek, "Öyle olduğunu düşünüyoruz. Bizim 5 kardeşimiz bizimle beraber, Süleymanpaşa Belediyesinin Mutlukent Çaybahçelerinde çalışıyorlar. Onlar buranın temizliğinden, çay ikramından sorumlu ve vatandaşlarımız onlardan çok mutlu. Aslında bu bir örnek proje olsun, her vatandaşımızın bu topluma ait her bir bireyin iş yapabilir olduğunu gösteriyoruz. Onlar sosyalleşiyor, bir taraftan da iş sahibi oluyorlar. Burada tam zamanlı sigortalı olarak çalışıyor kardeşlerimiz. Bir süre sonra topluma daha çok alışmış bireyler haline geliyorlar. Bu onların özgüvenlerini de arttırıyor. Önümüzde ki süreçte bu kardeşlerimizin sayısını daha da fazla arttırmayı hedefliyoruz" dedi.

'EKSİKLERİ YOK, FAZLALARI VAR'

Tekirdağ'da çok önemli bir projeyi hayata geçirdiklerini ve 'Paylaşmaya Engel Yok' projesinin Eşkinat, "Bu proje aslında bir şeyin göstergesi. Bugüne kadar, öncelikle ailelerin sakladıkları çocukların aslında bir birey oldukları, bu toplumun çocukları olduğunu ve iş yapabilir olduklarını hem ailelerine hem de kamuoyuna göstermeye yönelik bir proje. Sadece bu Tekirdağ ile sınırlı değil, bütün Türkiye'ye de bu kardeşlerimizin konumundaki vatandaşlarımızı pekala iş yapabilir, iş üretebilir olduğunu göstermeyi amaçlayan örnek bir projedir. Bunun yaygınlaşmasını diliyoruz. Bunu herhangi bir reklam amaçlı, yahut popülist bir yaklaşımla değil tamamıyla engelli dediğimiz bireylerinde, engellerin kaldırılabileceğini göstermeye yönelik bir duruş olarak kabul ediyoruz" dedi.

Çocuklarını çalışmasından ve sosyal hayatın içerisindeki varlıklarından ailelerinin de çok mutlu olduğunu belirten Eşkinat, "Vatandaşlar son derece memnun, çünkü hizmetleri mükemmel olarak alıyorlar. İşte herhangi bir kaytarma yok. Bütün yürekleri ile bütün emekleri ile çalışıyorlar. Vatandaşlarımızda onları bağrına basıyor. Son derece mutlular" dedi.