Pazar arabasıyla sokaklarda dolaşan bu kişiye dikkat

İstanbul DHA- Sancaktepe'de pazar arabasıyla dolaşarak girdiği binalardan su saati çalan kişi güvenlik kamerasına yansıdı.
Sancaktepe Atatürk Mahallesi'nde çok sayıda binadan su saati çalındı. Son olarak Tamer sokakta bir binaya giren hırsız, 5 dairenin su saatini çalarak uzaklaştı. Hırsızlık daire sahipleri tarafından polise bildirildi. Çevrede yapılan güvenlik kamerası incelemesi sonucu hırsızın güvenlik kamerasına yansıdığı belirlendi. Şüphelinin girdiği binadan çaldığı sayaçları pazar arabasına koyarak sokakta ilerlediği görülüyor. Polis kameraya yansıyan kişiyi arıyor.
İsrail'de skandal! Alarmlar çaldı, gerçek ortaya çıktı
Trump'tan ağır hakaret: Onlar insan değil, hayvan
Karabük'te akılalmaz olay! Saldırgandan savunma: Garson 'canım' dedi
MHP lideri Bahçeli, Yenikapı mitingine katılacağını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 kanuna onay!
24 Haziran seçimlerine hazırlanan Selahattin Demirtaş mal varlığını açıkladı
Yeni evli çifte büyük şok! Görüntülerini televizyona vermişler
Yasak aşk skandalında yeni gelişme
Dilencilik yapan kadın 5,5 milyon dolar miras bıraktı!
İki fotoğraf arasındaki farkları tespit edebilir misiniz?
Bakan İsmet Yılmaz'dan büyük müjde! 25 bin kişi...
Okuyucu Yorumları 0 yorum