Pazar esnafından CHP önünde protesto

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi önünde toplanan bir grup esnaf, pazar yerlerinin kapatılmasını ve kendilerine yeni yer gösterilmemesini protesto etti.

İzmir Bayraklı ilçesindeki Özkanlar pazarı esnafı, CHP Genel Merkezi önünde toplandı. Ellerinde "Pazarcının borcu yığıldı", "Viyadük sözü nerede" ve "Esnaf ekmeğini halk pazarını istiyor" yazılı pankartlar açtı.

Grup adına yapılan açıklamalarda, Bornova sınırları içerisindeyken Bayraklı ilçesine dahil olan Özkanlar pazar yerinin 2012'de Resmi Gazete'de yayımlanan Pazar Yerleri Hakkındaki Yönetmelik kapsamında kapatıldığı belirtildi.

Yönetmelik yayımlandıktan sonra kendilerine yeni bir yer verilmesi için herhangi bir çalışma yapılmadığını öne süren esnaflar, pazar yerinin kapatılacağının geçen yılın sonunda telefonlarına gelen mesajla kendilerine bildirildiğini söyledi.

Esnafın protestosu sırasında CHP Genel Merkezi'ne taleplerini dile getirmek üzere giren esnaf temsilcisi Faysal Acar, çıkışta kendisini bekleyen gruba yaptığı görüşmelere ilişkin bilgi verdi.