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Pazar esnafından CHP önünde protesto

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 12:22 | Son Güncelleme

CHP Genel Merkezi önünde toplanan bir grup esnaf, kendilerine yer gösterilmeden İzmir'deki pazar yerlerlerinin kapatılmasını protesto etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi önünde toplanan bir grup esnaf, pazar yerlerinin kapatılmasını ve kendilerine yeni yer gösterilmemesini protesto etti.

İzmir Bayraklı ilçesindeki Özkanlar pazarı esnafı, CHP Genel Merkezi önünde toplandı. Ellerinde "Pazarcının borcu yığıldı", "Viyadük sözü nerede" ve "Esnaf ekmeğini halk pazarını istiyor" yazılı pankartlar açtı.

Grup adına yapılan açıklamalarda, Bornova sınırları içerisindeyken Bayraklı ilçesine dahil olan Özkanlar pazar yerinin 2012'de Resmi Gazete'de yayımlanan Pazar Yerleri Hakkındaki Yönetmelik kapsamında kapatıldığı belirtildi.

Yönetmelik yayımlandıktan sonra kendilerine yeni bir yer verilmesi için herhangi bir çalışma yapılmadığını öne süren esnaflar, pazar yerinin kapatılacağının geçen yılın sonunda telefonlarına gelen mesajla kendilerine bildirildiğini söyledi.

Esnafın protestosu sırasında CHP Genel Merkezi'ne taleplerini dile getirmek üzere giren esnaf temsilcisi Faysal Acar, çıkışta kendisini bekleyen gruba yaptığı görüşmelere ilişkin bilgi verdi.

Acar, "Özkanlar pazar esnafına yeni yer gösterilmesinin önündeki tek engelin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu olduğunu" öne sürdü. Kocaoğlu'nun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bu sorunu çözün" yönündeki talimatını yerine getirmediğini savunan Acar, "İzmir Valiliğince gösterilen yerlerin de Mutlu tarafından onaylanmadığını" iddia etti.

Pazardaki 860 kişinin aileleri ve yanlarında çalışanlarla birlikte mağdur olduğunu ifade eden Acar, kapatılan pazar yeri yakınındaki viyadük altının kendilerine tahsis edilmesini istedi. Acar, CHP'li yetkililer ile görüşmeden Ankara'dan ayrılmayacaklarını dile getirdi.

Acar'ın açıklamalarının ardından grup bir süre, "Ekmeğe uzanan eller kırılsın" ve "Verilen sözler nerede" şeklinde sloganlar attı.

Grubun, CHP Genel Merkezi önündeki bekleyişi sürüyor.

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CHP Genel Merkezi Özkanlar pazarı Pazar protesto

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