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Pazar filesi hareketi Güzeloba’dan başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 10:18 | Son Güncelleme

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, doğada yok olması 400 yıl süren poşetlere karşı başlatılan ‘pazar filesi’ hareketini Güzeloba Kapalı Pazarı’nda başlattı.Muratpaşa Belediyesi, sürekli yeniden üretilen ve doğada yok olması 400 yıl süren poşetler yerine file kullanımının teşvik amacıyla ücretsiz ‘pazar filesi’ dağıtımına başladı.

Pazar filesi hareketi Güzeloba’dan başladı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, doğada yok olması 400 yıl süren poşetlere karşı başlatılan ‘pazar filesi’ hareketini Güzeloba Kapalı Pazarı’nda başlattı.
Muratpaşa Belediyesi, sürekli yeniden üretilen ve doğada yok olması 400 yıl süren poşetler yerine file kullanımının teşvik amacıyla ücretsiz ‘pazar filesi’ dağıtımına başladı. İlk fileler Belediye Başkanı Ümit Uysal, Başkan Yardımcısı İbrahim Cephaneci ve Antalya Semt Pazarcıları Oda Başkanı İsmail Öz’ün de katılımıyla Güzeloba Kapalı Pazarı’nda dağıtıldı.
Başkan Uysal, pazar filesinin doğayı kirleten poşet karşısında çevreci bir alternatif olduğunu belirterek, “Hayatımızda yapacağımız bu tip küçük değişiklikler aslında doğayla uyumlu bir yaşamın da kilidini açıyor” dedi.
İlk etapta 4 bin filenin pazar yerlerinde dağıtılacağını belirten Başkan Uysal, pazar filesinin nostaljik bir yanın da bulunduğunu kaydetti. Başkan Uysal, “Pazarlar, meyvenin ve sebzenin en tazesine, en kalitelisine ulaşıldığı yerler olmanın dışında kent kimliğinin ayrılmaz parçasıdır. Kamusal bir mekandır. Pazar yerleri, sadece maddi ilişkinin, bir şeyler satın alıp para vermenin çok daha dışında selamlaşmanın, hal hatır sormanın hala devam ettiği yerlerdir. Biz Muratpaşa Belediyesi olarak bu yanıyla da pazarlarımızı önemsiyoruz.”

Pazar filesi hareketi Güzeloba’dan başladı

Pazar filesi hareketi Güzeloba’dan başladı

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