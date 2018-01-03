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Pazar gününe dikkat! Havaların dengesi şaştı…

GÜNCEL HABERLERİ | 03.01.2018 09:14 | Son Güncelleme 2 saat önce

Mevsim normallerinin üzerinde devam eden hava sıcaklıkları son dakika verilerine göre bir miktar daha artacak. Önümüzdeki iki gün sürecek yağmurlu ve ılık hava dalgasının ardından yükselecek hava sıcaklıkları güney kıyılarımızda daha da artarak 19 dereceye kadar yükselecek, gece hissedilecek en düşük sıcaklıklar ise 10 derece civarında olacak. Ocak ayında kar haberleri okumaya alışkın olan vatandaşlar şaşkın, geçtiğimiz sene aynı gün Türkiye kar altındaydı...

Ilıman geçen aralık ayının ardından yeni yıl da sıcak başladı. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar hafta sonu şaşırtıcı derecelere ulaşacak. Geçtiğimiz sene aynı günlerde tüm yurt için kar haberlerini sozcu.com.tr’den okuyan vatandaşlar, bu hafta sonu için Meteoroloji’den gelen son dakika sıcaklık değerlerine şaşıracak. Cumadan itibaren yükselmeye başlayacak olan sıcaklıklar pazar günü mevsim normallerinin kat be kat üzerine çıkacak.

HAZIR OLUN! PAZAR GÜNÜ YAZ GELİYOR…

Bu pazar Türkiye ocak ayında alışık olmadığı bir manzara ile karşılaşacak. Yurdun tümünde artacak olan sıcaklıklar İstanbul’da 15 derece, Ankara’da 12 derece, İzmir’de 17 derece, Antalya’da ise 19 derece dolaylarında seyredecek. Güneş yurdun tamamında kendini gösterecek, en düşük gündüz sıcaklığı Ardahan’da hissedilecek, gündüz sıcaklığı -3 derece olarak ölçülecek.

GEÇEN SENE AYNI GÜN TÜRKİYE KAR ALTINDAYDI!

Geçtiğimiz sene yeni yıla karlı havanın etkisi altında giren Türkiye, ocak ayının ilk haftasını da soğuk hava dalgasının etkisiyle geçirmişti. Bu pazar günü 20 dereceye yakın beklenen sıcaklıklar, geçtiğimiz sene aynı gün çoğu ilimizde 1-2 derece civarında seyretmiş, kıyı bölgelerimiz hariç tüm yurtta kar kendini göstermişti. Bu sene kafaları karıştıran sıcaklıkların vatandaşa pozitif etkisi ise doğalgaz faturalarındaki düşüş oldu.

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Anahtar Kelimeler:
yağmur sağanak yağış Meteoroloji istanbul

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
bu haber resmindeki kadın evlendi 3 tane çocuğu oldu hala aynı redmini kullanıyorsunuz yahu...
ne diyonuz şimdi ctesi pazar denize mi giriyim hasta olursam nolacak
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