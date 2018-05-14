Pazara inmeden alıcı bulan Osmanlı çileği ilk ürünlerini verdi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, pembe rengi, aroması ve kokusuyla eşsiz özelliğe sahip Osmanlı çileği, ilk ürünlerini vermeye başladı.

İlçedeki 3 köyde 8-10 yetiştirici tarafından üretilen, yöredeki kestane toprağında yerli kara çilekle etkileşime girerek özgün çeşit olarak ünlenen Osmanlı çileği, istenilen oranda üretilemiyor.

Mayıs ve haziran aylarında sabahın erken saatlerinde büyük özenle toplanarak satılan çilek, rengi ve aromasıyla kozmetikten gıdaya kadar farklı sektörlerce talep ediliyor.

Osmanlı Çileğini Yaygınlaştırma ve Üreticiyi Koruma Derneği Başkanı Şaban Çetinkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kilogramı 30 liradan satışa sunulan çileğe yurt içi ve dışından tonlarca talep geldiğini söyledi.

İlçedeki kurum ve kuruluşların desteği ile geçen yıl 5 dönüm alan üzerine kurulan ve güvenlik kameraları ile takip edilen Osmanlı çileği fide üretim merkezinin devreye girmesi ile üretimde artışın başladığını anlatan Çetinkaya, "Yapılan çalışmalar olumlu sonuçlar vermeye başladı. Bu yıl ve bundan sonraki dönemde üretim sürekli artacaktır. Fide üretiminin artırılması ile çilek ekim alanları da artmıştır. Rekoltenin artış gösterecek olması bizleri son derece mutlu etmektedir." ifadesini kullandı.