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Pazarcı esnafından belediyeye tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 13:29 | Son Güncelleme

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Özkanlar Pazaryeri'nin bulunduğu yerden kaldırılmasına tepki gösteren esnaf, kendilerine yer vermediği gerekçesiyle Bayraklı Belediyesi'ni protesto etti - Pazarcı esnafı Faysal Acar: - "Yer gösterilmesine rağmen bizi mağdur eden belediye başkanına gidiyoruz. Bayraklı Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasındaki anlaşmazlık yüzünden 860 kişi aylardır sokaklarda. Biz helal ile ekmek kazanan esnafız"

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Özkanlar Pazaryeri'nin bulunduğu yerden kaldırılmasına tepki gösteren esnaf, kendilerine yer vermediği gerekçesiyle Bayraklı Belediyesi'ni protesto etti.

Bölgede oturan bazı vatandaşların kaldırılması için açtıkları davanın lehlerine sonuçlanması nedeniyle en son geçen 30 Aralık'ta tezgah açan Özkanlar Pazaryeri esnafı, durumu protesto etmek amacıyla Sevgi Yolu'nda toplandı.

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karadağ'a tepki göstererek, "Belediye başkanı istifa", "hak hukuk nerede" ve "ekmeğimizin peşindeyiz" şeklinde slogan atan pazarcı esnafı, belediyeye yürümek istedi.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis bekçiler, önce uyardığı esnafın yürümeye devam etmesi üzerine müdahalede bulundu.

Sevgi Yolu'nda ara sokaklara kaçmaya çalışan esnaftan 8 kişi gözaltına alındı. Polisin müdahalesine çevredeki vatandaşlar tepki gösterdi.

Arkadaşlarının serbest bırakılmasını isteyen pazarcı esnafı, Sevgi Yolu'nda oturma eylemi yaptı.

Gözaltına alınan 8 esnaf daha sonra serbest bırakıldı.

- "860 kişi aylardır sokaklarda"

Grup adına açıklama yapan pazarcı esnafından Faysal Acar, kapanan pazardan dolayı evlerine ekmek götüremediklerini çocuklarının da bu durumdan etkilendiğini belirtti. Yaklaşık 40 yıllık pazarın yasal olmayan nedenlerle kaldırıldığını savunan Acar, konunun çözülmesi için Ankara'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüştüklerini belirtti.

Meselelerinin ekmek meselesi olduğunu çözüme kavuşması için herkesle görüştüklerine işaret eden Acar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın girişimi ve İzmir Valiliği'nce başlatılan çalışma sonucu Manavkuyu Mahallesi'nde 6 bin metrekare bir alan bulunduğu ancak Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ'ın buna da itiraz ettiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun meselenin çözülmesi için talimat verdiğini aktaran Acar, şunları söyledi:

"Talimatlar verilmesine yer gösterilmesine rağmen bizi mağdur eden belediye başkanına gidiyoruz. Bayraklı Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasındaki anlaşmazlık yüzünden 860 kişi aylardır sokaklarda. Biz helal ile ekmek kazanan esnafız. Bizi polisle karşı karşıya getirdiler. Ben AK Parti Milletvekili Hamza Dağ'dan, Başbakandan Sayın Cumhurbaşkanımızdan rica ediyorum, bizim sorunumuza el atsınlar. Bizim bunların sözüne itimatımız yok. Bizim işimizi çözecek tek kurum Başkanımız ve Cumhurbaşkanımızdır."

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Anahtar Kelimeler:
esnaf gözaltı pazar yeri protesto

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