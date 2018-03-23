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Pazarcılar Odası patates dağıttı, izdiham çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 12:13 | Son Güncelleme

Nevşehir Pazarcılar Odası 20 ton patates dağıtımı yaptı.

Nevşehir Pazarcılar Odası 20 ton patates dağıtımı yaptı. Ücretsiz patates dağıtılacağını duyan Suriyeliler çocukları ile birlikte gelerek patates alabilmek için adeta birbirleriyle yarıştı.
Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemi Bayraktar’ın "patates tüketelim" çağrısından sonra Nevşehir Pazarcılar Odası ilk etapta 20 ton patates dağıtımı yaptı. Nevşehir Pazarcılar Odası tarafından dağıtılan patateslere Suriyelilerin büyük ilgi göstermesi izdihama neden oldu. Modern Kapalı Pazaryerinde ücretsiz patates dağıtılacağını duyan Suriyeliler çocukları ile birlikte patates alabilmek için adeta birbirleriyle yarışırken patatesleri bebek arabalarıyla taşıdılar. Pazarcılar Odası Başkanı Selim Özmen dağıtımların devam edeceğini söyledi.

"Türkiye’de 3 bin 300 odayı patates almaya davet ediyorum"
Nevşehir Pazarcılar Odası Başkanı Selim Özmen, depolarda bulunan fazla tonaj patateslerin tüketilmesi için böyle bir çalışma yaptıklarını ifade ederken Türkiye’de 3 bin 300 oda başkanına buradan patates almaları çağrısında bulunuyorum" dedi. Özmen, "Nevşehir’imizin ürünü patates olduğundan dolayı depolarda bir hayli fazla tonaj fazlalığı bulunuyor. Patates fiyatlarının da düşük olmasından dolayı bir nebze hem çiftçimize hem de buradaki Suriyeli vatandaşlara faydası olması amacıyla patates dağıttık ve dağıtmaya da devam edeceğiz. Benim aklımdan geçen proje aslında bu patates dağıtımının tüm Türkiye’ye yayılmasıdır. Türkiye’de 3 bin 300 oda var ve böyle durumlarda her oda bir kamyon patates dağıtacak olsa Nevşehir’de de patates kalmaz, Türkiye’de de patates kalmaz. Hiç olmazsa orta gelirli vatandaşlarımız, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız da ücretsiz bir şekilde patates alırlar ve patatesinde depoda kalma sıkıntısı biter diye düşünüyorum" dedi.
Özmen, Suriyeli vatandaşların mutluluğunun kendi mutluluklarını olduğun ifade ederken, "Suriyeli vatandaşlar bizlerin misafirleri. Onların mutluluğu bize de mutluluk veriyor. İnşallah ihtiyaçları olduğu kadar yardım etmeye devam edeceğiz" dedi.

"Nevşehir’den ilk ışığı yaktık"
Özmen, "Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin de patates ile ilgili bir çağrısı vardı. Bu çağrıya adım atılmış oldu. Patates ekmek kadar önemli bir şey. Buradan biz ilk ışığı yaktık. Buradan tüm Pazarcılar Odası Başkanlarına çağrıda bulunuyorum, oda başı bir kamyon patates yüklediğimiz anda hem vatandaşlarımız patatesleri bol bol yer hem de burada ki sıkıntılar biter" ifadelerini kaydetti.
Pazarcılar Odası tarafından dağıtımı gerçekleştirilen patates kısa sürede tükendi.

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