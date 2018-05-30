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Pazarcıların silahlı kavgası güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 10:01 | Son Güncelleme

Sultangazi'de, 27 Mayıs'ta semt pazarındaki esnaf arasında çıkan 1'i ağır, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı - Olaya ilişkin gözaltına alınan 7 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor

İSTANBUL (AA) - Sultangazi'de, 27 Mayıs'ta semt pazarındaki esnaf arasında çıkan 1'i ağır, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, Gazi Mahallesi 1298. Sokak'taki semt pazarında, tezgah yeri nedeniyle esnaf arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin çalışma başlatan Sultangazi Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerine ulaştı.

Görüntüleri inceleyen polis ekipleri, kavgaya karıştıkları gerekçesiyle 7 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, kavgada kullanıldığı belirtilen 2 silah ele geçirildi.

Öte yandan, çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, pazar alanında ateş açılması yer alıyor. Kayıtlarda, sopaların da kullanıldığı kavga sırasında, pazara gelen vatandaşların hızla alandan uzaklaştığı görülüyor.

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pazarcıların kavgası Silahlı kavga

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