Pazarcılıktan zabıta komiserliğine

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - İzmir'de pazarcılık yaparken girdiği sınavla önce zabıta memuru ardından da zabıta komiseri olmayı başaran Metin Sözgen, mesleğine olan sevgisi ve çalışma azmiyle tanınıyor.
Urla'da dünyaya gelen bir çocuk babası 55 yaşındaki Sözgen, ilkokuldan itibaren kentin birçok semt pazarında babasıyla pazarcılık yaptı.
Güzelyalı Pazarı'nda görevli bir zabıta amirinin pazarcı esnafına bir baba şefkatiyle yaklaşmasından çok etkilenen Sözgen, 15 yaşında zabıta olmaya karar verdi.
Bu hayalini gerçekleştirmek için lise eğitimini tamamlayan Sözgen, askerlik dönüşü Urla Belediyesi'nin açtığı zabıta memurluğu sınavında başarılı olarak, hayalindeki üniformayı giymeyi başardı.
Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Çağrı Merkezi Hizmetleri Önlisans Programı'ndan mezun olduktan sonra girdiği zabıta komiserliği sınavını da geçen Sözgen, bir üst rütbeye terfi etti.
Bir zamanlar ailesi ve akrabalarıyla ekmeğini çıkardığı semt pazarlarını denetlemeye giden ekipleri yöneten Sözgen, mesleğinde çalışkanlığı ve disipliniyle biliniyor.
- "Çok akrabama ceza yazdım"
Metin Sözgen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pazarcılık mesleği zor olmasına rağmen yıllarca yaptığını, örnek aldığı bir zabıta amirini tanıdıktan sonra bu mesleğe bakışının değiştiğini belirtti.
Zabıta olmak istediğini yakın çevresine söylediğinde herkesin kendisine güldüğünü vurgulayan Sözgen, şunları anlattı:
"Sınava girdim başarılı oldum. Pazardaki birçok kişi arkadaşım, bizim nakliye işlerimizi yapan babam... Herkes değişik davrandı. 'Sen şimdi o tarafa geçtin' dediler. Ben de 'o tarafı bu tarafı yok' dedim hep. Babamı ilk haftalarda 'ağır tonajlı mal taşıyorsun' diye uyardım. 'Bana da mı böyle diyorsun' dedi. Ben de 'bana sen öğretmedin mi adaletli, hakkaniyetli olmayı' diye cevap verdim. Ben hiç ayrımcılık yapmadım, birçok akrabama cezai işlem uyguladım."
Zabıta olmaktan pişmanlık duymadığını vurgulayan Sözgen, eskiden pazarcılık yaptığı için hem esnafın hem de vatandaşın kendisine çok güvendiğini ifade etti.
- "Eski günlerim aklıma geliyor"
Sözgen, halen her pazara girdiğinde aklına babasıyla tezgah açtıkları günlerin geldiğini aktararak, "Eski günlerim film şeridi gibi gözümün önünden geçer. Hüzünlenirim." dedi.
Emekliliğinin gelmesine rağmen lisans eğitimini tamamlayıp önce amir ardından zabıta müdürü olmak istediğini belirten Sözgen, bu hedefini yerine getirmek için boş zamanlarında ders çalıştığını kaydetti.
- "Zabıta oldu, ilk beni denetledi"
Sözgen ile yıllarca pazarcılık yapan 54 yaşındaki Mustafa Rıza Kaşgır, arkadaşının zabıta olmak istediğini söylediğinde "olamazsın" yanıtını verdiğini ancak onun azim ile bu noktaya geldiğini anlattı.
Sözgen'in üniformasını giyerek ilk pazara geldiği günü hatırladığını belirten Kaşgır, "Arkadaşım, ama pazarda ilk benim tezgahımı denetlemişti. Tabii o da onun görevi. Bu noktalara kendi emeğiyle geldi." dedi.
- "İşinde çok hassas"
Zabıta memuru Mahmut Altuğ da 23 yıldır Sözgen ile beraber çalıştıklarını aktardı.
Altuğ, Sözgen'in işinde çok hassas olduğunun belirterek, "Metin komiserim her ne kadar pazarcılık yapmış olsa da pazarı denetlerken vatandaşın sağlığını ilgilendirecek konularda taviz vermez. Pazarcıları da üzmez ve kırmaz." ifadelerini kullandı.
Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar da Sözgen'in daha önce pazarcılık yaptığı için empati duygusunun çok geliştiğini bu sayede pazarcılarla vatandaş arasında iyi bir iletişim sağladığını bildirdi.
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