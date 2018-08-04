Pazarcılıktan zabıta komiserliğine

Bir zamanlar ailesi ve akrabalarıyla ekmeğini çıkardığı semt pazarlarını denetlemeye giden ekipleri yöneten Sözgen, mesleğinde çalışkanlığı ve disipliniyle biliniyor.

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Çağrı Merkezi Hizmetleri Önlisans Programı'ndan mezun olduktan sonra girdiği zabıta komiserliği sınavını da geçen Sözgen, bir üst rütbeye terfi etti.

Bu hayalini gerçekleştirmek için lise eğitimini tamamlayan Sözgen, askerlik dönüşü Urla Belediyesi'nin açtığı zabıta memurluğu sınavında başarılı olarak, hayalindeki üniformayı giymeyi başardı.

Güzelyalı Pazarı'nda görevli bir zabıta amirinin pazarcı esnafına bir baba şefkatiyle yaklaşmasından çok etkilenen Sözgen, 15 yaşında zabıta olmaya karar verdi.

Urla'da dünyaya gelen bir çocuk babası 55 yaşındaki Sözgen, ilkokuldan itibaren kentin birçok semt pazarında babasıyla pazarcılık yaptı.

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - İzmir'de pazarcılık yaparken girdiği sınavla önce zabıta memuru ardından da zabıta komiseri olmayı başaran Metin Sözgen, mesleğine olan sevgisi ve çalışma azmiyle tanınıyor.

- "Çok akrabama ceza yazdım"

Metin Sözgen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pazarcılık mesleği zor olmasına rağmen yıllarca yaptığını, örnek aldığı bir zabıta amirini tanıdıktan sonra bu mesleğe bakışının değiştiğini belirtti.

Zabıta olmak istediğini yakın çevresine söylediğinde herkesin kendisine güldüğünü vurgulayan Sözgen, şunları anlattı:

"Sınava girdim başarılı oldum. Pazardaki birçok kişi arkadaşım, bizim nakliye işlerimizi yapan babam... Herkes değişik davrandı. 'Sen şimdi o tarafa geçtin' dediler. Ben de 'o tarafı bu tarafı yok' dedim hep. Babamı ilk haftalarda 'ağır tonajlı mal taşıyorsun' diye uyardım. 'Bana da mı böyle diyorsun' dedi. Ben de 'bana sen öğretmedin mi adaletli, hakkaniyetli olmayı' diye cevap verdim. Ben hiç ayrımcılık yapmadım, birçok akrabama cezai işlem uyguladım."

Zabıta olmaktan pişmanlık duymadığını vurgulayan Sözgen, eskiden pazarcılık yaptığı için hem esnafın hem de vatandaşın kendisine çok güvendiğini ifade etti.

- "Eski günlerim aklıma geliyor"

Sözgen, halen her pazara girdiğinde aklına babasıyla tezgah açtıkları günlerin geldiğini aktararak, "Eski günlerim film şeridi gibi gözümün önünden geçer. Hüzünlenirim." dedi.