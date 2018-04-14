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Pazarda 2 kişiyi vurdu, evde yangın çıkarıp, 1 kişiyi rehin aldı - Yeniden

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 21:47 | Son Güncelleme

BURSA’da, pazarda biri kayınpederi 2 kişiyi pompalı tüfekle vurup, geldiği kayınpederinin evinde de ev sahibini rehin alan cezaevi firarisi Yakup D.

BURSA’da, pazarda biri kayınpederi 2 kişiyi pompalı tüfekle vurup, geldiği kayınpederinin evinde de ev sahibini rehin alan cezaevi firarisi Yakup D. (33), evde yangın çıkardı. Daha sonra pompalı tüfeği rehineye yöneltip dışarı çıkan Yakup D., çevreye ateş açarak polisin bölgeye yaklaşmamasını istedi. Dağdelen, rehin aldığı ev sahibini bacağından vurduktan sonra polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi. Polis ekipleri saldırgana linç girişiminde bulunan mahalle sakinlerini güçlükle engelledi.

Olay, Merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi 12. Esen Sokak'taki iki katlı evde meydana geldi. Sırameşeler Pazarı'nda pazarcılık yapan kayınpederi Mahmut Çiftçi'nin (50) yanına giden 2 gün önce cezaevinden firar ettiği belirtilen Yakup D. eşi ve çocuğunun nasıl olduğunu sordu. Kayınpederinin sert tepkisiyle karşılaşan Yakup D., pompalı tüfekle ateş ederek kayınpederini ağır yaraladı. Bu sırada pazar tezgahına yakın yerde bulunan Halit Haşmet Müftüler'i (54) de yaralayan Yakup D., elinde silahla kayınpederinin evine geldi. Evde yangın çıkaran Yakup D., elindeki tüfekle çevreye ateş ederek, ihbar üzerine gelen polis ekiplerinin ve evdeki yangına müdahale etmek isteyen itfaiye ekiplerinin eve yaklaşmasını engelledi.

REHİNEYİ VURDU

Evden alevler yükselirken alt katta oturan kayınpederinin ev sahibi Mehmet Macit Mekikçi'yi (66) başına silah dayayıp rehin alan Yakup D., sokağa çıktı ve rehineyi sokakta dolaştırdı. Bir ara yere oturan rehineye pompalı tüfekle ateş ederek sağ bacağından yaralayan Yakup D., polis ekiplerinin anında müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Mahalle halkı ise 2 saat süren rehine krizinin ardından etkisiz hale getirilen saldırgana linç girişiminde bulundu, ancak polisler güçlükle engel oldu. Yaralı ev sahibi Mekikçi, Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, saldırgan gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

KAYINPEDER ÖLDÜ

Saldırgan damadı tarafından pazaryerinde vurulan kayınpeder Mahmut Çiftçi kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kolundan yaralandığı belirlenen Müftüler'in sağlık durumunun ise iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü
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- Zanlının evin önünde pompalı tüfekle durması
- Polisin ikna çabası
- Evden yükselen dumanlar
- Polisin aldığı güvenlik önlemleri
- Zanlının rehine ile birlikte evden çıkması
- Vurulan rehine için ambulans çağrılması
- Zanlının gözaltına alınması
- Genel ve detay

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)

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