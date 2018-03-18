Pazarda İstiklal Marşı’nı duyunca saygı duruşuna geçtiler

Çankırı’da pazarda alışveriş yapan vatandaşlar, hoparlörden İstiklal Marşı’nın yükselmesi ile saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı’nı okudu. Belediye Gençlik Merkezi üyeleri daha sonra pazarda Türk bayrağı açtı.

Çankırı Belediyesi Gençlik Merkezi üyeleri, Çanakkale Zaferi’nin 103. yıl dönümünü pazarda kutladı. Gençler İstiklal Marşı’nı çalmaya başlayınca halk saygı duruşuna geçip, İstiklal Marşı’nı okumaya başladı. Gençlik Merkezi üyeleri pazarda daha sonra Türk bayrağı açtı.

Çankırı Belediyesi Gençlik Merkezi üyesi Osman Memiş, "Çankırı Belediyesi Gençlik Merkezi olarak bu etkinliği düzenledik. 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 103. yılı bugün. Kahraman Mehmetçiklerimizin Afri’ne girişi dolayısıyla vatandaşlarımızın dikkatini bu yöne çekmek için bu şekilde bir program hazırladık. Vatandaşların haberi olmadan İstiklal Marşımızı açtık, herkesin duygusunu duruşunu görmek istedik. Vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu vatanın böyle evlatları olduğu sürece vatanımızı bölemezler" dedi.

Pazar esnaflarından Yunus Oruç ise, "10 yıldır pazarcılık yapıyorum. Bugün değişik bir şey oldu. Elma satarken birden İstiklal Marşı okundu. Vatandaşlarla birlikte saygı duruşunda bulunduk, İstiklal Marşımızı okuduk. Memleketimiz bir, bunu tekrardan gördük. Bugün Çanakkale Zaferi’nin 103. yıl dönümü, hem bugün Afri’ne de girdik. Reis’in arkasındayız. Bir haftaya kadarda bu işi bitirecek Reis. Allah izin verirse sınırlarımızı koruyacak. Destekliyoruz" diye konuştu.

Pazar esnaflarından Muhammed Yalçın, "İstiklal Marşı pazarda da okunsun, mahallede de okunsun. Türkoğlu Türküz kardeşim. Bu memleket Türk’ten başka memleket tanımaz. Bu bayrağa dedelerimiz kan verdi, can verdi. Halan vermeye hazırız. Her gün şehit veriyoruz. Bir vatan, bayrak, toprak için" dedi.