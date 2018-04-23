Pazarda naylon poşet yerine bez torba

Adana’da Seyhan Belediyesi doğa kirliliğine neden olan plastik torbaların kullanımını azaltmak amacıyla başlattığı “Bez Torba Kullan Doğayı Koru” adlı projeyle pazarlarda alışveriş yapan vatandaşlara bez torba (ekolojik pazar çantası) dağıtıyor.

Şakirpaşa Kapalı Semt Pazarında vatandaşlarla bir araya gelip bez çanta dağıtımı yapan Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, vatandaşları ve pazarcı esnafı bilgilendirdi. Başkan Karalar, “Bilindiği üzere plastik torbalar doğada uzun süre kalarak çevreye büyük zararlar veriyor. Bu poşetlerin en çok kullanıldığı alanlar ise semt pazarları. Bizler burada bez torbaların kullanımını yaygınlaştırmak ve plastik kullanımının önüne geçmek istiyoruz. Çünkü çocuklarımıza daha temiz bir doğa bırakmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Projenin ilk gününde 2 bin adet bez torba dağıtıldığı kaydedildi.