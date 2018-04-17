Pazarda, tarlada çalışıp okulunu bitirmeye çalışıyor

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Şaphane Meslek Yüksekokulu’nda okuyan Onur Özyıldırım,
okul masraflarını, pazarda ve tarlalarda çalışarak çıkartıyor.
Hem okuyup hem de para para kazanmak zorunda olduğunu belirten Onur Özyıldırım, ’’ Biz 2 kardeşiz, kardeşimde okuyor. Masraflarımız ikimizde okuduğumuz için çok fazla. Ailemde babamdan başka çalışan yok. Babam da fabrikada askeri ücretle çalışıyor. İmkanlarımız kısıtlı olduğu için çalışıyorum. Ailemden para isteyemiyorum. Şaphane’de pazar kurulduğu gün gelip burada günlüğü 50 liradan pazarda satış yapıyorum. Bu da benim için ek bir gelir oluyor. Daha iyi okumama neden oluyor. Şaphane de tarlalarda iş çıkarsa hafta sonları çalışıyorum. Allah’ın izniyle babamın emeklerini boşa çıkarmayıp okuluma devam ediyorum. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi ’toplumda edep ve adap yönünden yaralı bir birey olmak’ yolunda eğitimimi tamamlamaya çalışıyorum. Şaphane halkı elimizden tuttu. İş verdiler. Pazarcılık olsun tarla işi olsun. Bu işler sayesinde okumaya çalışıyorum. Allah hepsinden razı olsun’’ ifadelerini kullandı. (YD-EFE)
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