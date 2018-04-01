Pazarkapı’nın 2. etabı 26 Nisan’da ihale edilecek

Ortahisar Belediyesi Pazarkapı Kentsel Yenileme Projesi’nin 2. etabını ihaleye çıkarıyor. Halihazırda Ortahisar Belediyesi’nin hizmet binası ile hükümet konağının yapıldığı alanda Pazarkapı Yeni Yaşam Alanı adıyla konut, ticaret ve sosyal donatı alanlarıyla, yeşil alanların yapımı 26 Nisan’da ihaleye çıkacak. Ortahisar Belediye Başkanı Av. Ahmet Metin Genç, projenin bütün unsurlarıyla tamamlandığında ilçenin merkezinde yer alan Pazarkapı’nın Meydan Parkı’na eşdeğer yeni bir yaşam alanı olacağını söyledi. Alanda yapımı devam eden belediye hizmet binasının kaba inşaatının tamamlanma aşamasında olduğunu belirten Başkan Genç, "Ortahisarımıza yeni bir meydan alanı kazandırıyor olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bir kentin yaşanabilir olması meydanlarının, parklarının, yeşil alanlarının sayısıyla ölçülüyor. İlçemizde herkesin malumu meydanlar yetersiz durumda. Meydan Parkı artık kentin ihtiyacını tam olarak karşılamıyor. Nüfus yoğunluğu her geçen gün artan ilçemize yeni nefes ve yaşam alanları kazandırmak zorundayız. İnşallah, Pazarkapı projemiz bütün unsurlarıyla bittiğinde tam da bu ihtiyaçlara cevap verebilecek bir nitelikte olacak" dedi.

Tünel Akvaryum ve Kemeraltıyla entegre olacak

Pazarkapı Projesi’nin Kemeraltı Sokak Sağlıklaştırma Projesi ve Tünel Akvaryum Projesi ile entegre olacak şekilde nitelikte olacağını belirten Başkan Genç, "Burada eski mahalle kültürünün yaşatılacağı konut alanları, ticari mekanlar, çeşitli yöresel sanat ürünlerinin ve el becerisi ürünlerin satıldığı alanlar ile şehit aileleri ve engelli derneklerimize yönelik hizmet binaları yapılacak. Bir de burada su parkı yapacağız. Zağnos Deresi’ni simgesel olarak ortaya çıkaracak havuz yapacağız. Diğer yandan burada sosyal donatı olanları ve yeşil alanlar yaparak ilçemizde ihtiyaç duyulan dinleti alanlarına yeni bir tanesi daha kazandırmış olacağız. İlerleyen yıllarda projemizi Ticaret ve Sanayi Odasının arka tarafına kadar indirmeyi planlıyoruz. Böylece şehir merkezinden sahile kadar yeni bir yaşam alanını ilçemize kazandırmış olacağız. Kemeraltı Sokak Sağlıklaştırma Projesi ile Zağnos ve Tabakhane vadileri arasında yapacağımız Tünel Akvaryum Projemiz ile entegre bir proje olacak. Dolayısıyla Ortahisarımız turistlerin kent merkezinde daha çok kalmasını sağlayacak, daha çok alışveriş yapmasını sağlayacak geniş kapsamlı bir turizm destinasyon alanı kazanmış olacak" diye konuştu.