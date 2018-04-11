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Pazaryeri’nde süt sağımı hijyeni kursu açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 18:04 | Son Güncelleme

Bilecik’in Pazaryeri ilçesi Halk Eğitimi Merkezi’nde süt sığırcılığında sağım hijyeni ve sanitasyon kursu başladı.Kurs Bilecik İşkur, Pazaryeri Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ile Halk Eğitimi Merkezi işbirliğinde açıldı.

Pazaryeri’nde süt sağımı hijyeni kursu açıldı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesi Halk Eğitimi Merkezi’nde süt sığırcılığında sağım hijyeni ve sanitasyon kursu başladı.
Kurs Bilecik İşkur, Pazaryeri Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ile Halk Eğitimi Merkezi işbirliğinde açıldı. 19 kursiyerin katılımıyla devam eden kursta eğitim, ilçe müdürlüğü görevlisi Veteriner Hekim Emre Özcan tarafından veriliyor. 40 saatlik kursta sağım ve sağım hijyeni, sağım ünitelerinin hijyeni ve bireysel hijyen gibi konularda bilgiler katılımcılara aktarılıyor. Süt sığırı yetiştiriciliği yapan kursiyerlerin daha çok ve sağlıklı süt üretimi yapabilmesi için; süt sağımı hijyeni prensiplerini, süt sağımı hijyeni için gerekli araç-gereçleri kullanması, süt sağım ünitelerinin bakımını yapması, süt sağım üniteleri ve süt depolama tanklarının uygun dezenfektanlar ile temizliğini yapması, sütün aşırı kontaminasyonunu önleyecek şekilde depolanmasının sağlaması, kişisel temizlik ve hijyen kurallarına uyması, sütün mikroorganizmalar ile kontaminasyonunun önlemesi, genel beden temizliğinin yanı sıra sağlığına, giysi temizlik ve bakımına da özen göstermesi amaçlanıyor.
Kursu bitiren kursiyerlere, kurs bitirme sertifikaları verilecek.

Pazaryeri’nde süt sağımı hijyeni kursu açıldı

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