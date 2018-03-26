Pazaryeri’nde Türk işaret dili kursu

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan "Türk İşaret Dili " kursu devam ediyor.

İşaret Dili kursunun, önümüzdeki yıllarda resmi ve özel sektörün çalışma alanlarında mecburi hale getirileceğini düşünen kursiyerlerin çoğu, Pazaryeri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden oluşuyor. Haftada 3 gün, sabah ve öğle gruplarından oluşan kurslarda; İşitme engelli ve işaret dili, yakın çevre ve eğitim işaretleri, gıda ve giyim işaretleri, dil bilgisi kavramları, duygular ve eşyalar, zaman dilimleri, trafik ve canlılar, meslekler, spor ve coğrafi terimler ile karşılıklı konuşma konularında uygulamalı eğitimler veriliyor. Türk işaret dili kursunu tamamlayanlara 120 saatlik sertifika verilecek.