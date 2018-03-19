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PDR Zirvesi 27 Mart'ta gerçekleştirilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 20:18 | Son Güncelleme

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği İstanbul Şubesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi işbirliği ile bu yıl ilk defa düzenlenecek olan zirve, YTÜ Davutpaşa Kampüsü'nde 27 Mart'ta alanın uzmanlarını ortak paydada bir araya getiriyor

İSTANBUL (AA) - Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Türk PDR-Derİstanbul Şubesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi işbirliği ile düzenlenecek olan "PDR Zirvesi", 27 Mart'ta yapılacak.

Türk PDR-Der İstanbul Şubesi'nden yapılan açıklamaya göre, Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü'nde düzenlenecek zirve, alanın uzmanlarını ortak paydada buluşturuyor.
Bu yıl ilk defa düzenlenecek zirve, okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, özel eğitim okul/kurumları, rehberlik ve araştırma merkezlerinde görev yapan bin 600 psikolojik danışman ile üniversitelerin PDR kulübü öğrencilerini ağırlayacak.

Zirvenin 20 atölye çalışması ve 17 zirve konuşmasından oluşan programında "Ruh Sağlığı Yasa Tasarısı", "Psikolojide Travma", "PDR Mesleğinin Profesyonel Gelişimi", "Yaşanan İstismar Durumları", "Gündelik Yaşamda PDR", "Kariyer ve Tercih Danışmanlığı", "Kanserle Mücadelede PDR'nin Önemi", "Özel Eğitim Alanında PDR", "Farkındalık Eğitimi", "Çocuklarla Yapılan Çalışmalarda Uygulanan Yöntemler" gibi konularda alan uzmanları paylaşımda bulunacak.

Ruh sağlığı alanında çalışan uzmanların ortaya koydukları orijinal çalışmaların ödülleri de zirvede sahiplerini bulacak.

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PDR psikoloji Türk PDR Derneği Zirve

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